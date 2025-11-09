24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الاختيار تشيد بـ"قمة المرأة"
Lebanon 24
09-11-2025
|
12:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الإعلامية
ليال الاختيار
عبر حسابها على إنستغرام رسالة شكر لـ"فوربس
الشرق الأوسط
" ورئيسة تحريرها خلود العميان، مثمّنة تنظيم "قمة المرأة" التي جمعت قيادات نسائية من مختلف دول المنطقة.
Advertisement
وأشارت
الاختيار
إلى أنّ القمة أتاحت مساحة لتبادل تجارب مهنيّة وشخصية مؤثرة، عُرضت خلالها قصص نجاح لسيّدات من جنسيات وخلفيات متنوّعة.
مواضيع ذات صلة
"الميكانيزم" تنتقل إلى مسار منهجي ورسمي وتشيد باحترافية الجيش
Lebanon 24
"الميكانيزم" تنتقل إلى مسار منهجي ورسمي وتشيد باحترافية الجيش
09/11/2025 22:55:25
09/11/2025 22:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُشيد بخطة ترامب: عزلنا "حماس"
Lebanon 24
نتنياهو يُشيد بخطة ترامب: عزلنا "حماس"
09/11/2025 22:55:25
09/11/2025 22:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفل بإطلاق نشيده الرسمي
Lebanon 24
نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفل بإطلاق نشيده الرسمي
09/11/2025 22:55:25
09/11/2025 22:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"التقدمي": نُشيد بالإتّفاق الذي تمّ توقيعه في دمشق اليوم
Lebanon 24
"التقدمي": نُشيد بالإتّفاق الذي تمّ توقيعه في دمشق اليوم
09/11/2025 22:55:25
09/11/2025 22:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ليال الاختيار
الشرق الأوسط
فيات
سيات
تيار
قد يعجبك أيضاً
أغنيّة جديدة لكاتي بيري... ماذا كشفت فيها عن إنهيار علاقتها بأورلاندو بلوم؟ (فيديو)
Lebanon 24
أغنيّة جديدة لكاتي بيري... ماذا كشفت فيها عن إنهيار علاقتها بأورلاندو بلوم؟ (فيديو)
10:00 | 2025-11-09
09/11/2025 10:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... أين ستُحيي نجوى كرم حفل رأس السنة؟
Lebanon 24
بالصورة... أين ستُحيي نجوى كرم حفل رأس السنة؟
08:44 | 2025-11-09
09/11/2025 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة بارزة تتسبّب بطلاق شاب وزوجته... إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة بارزة تتسبّب بطلاق شاب وزوجته... إليكم تفاصيل ما حصل
07:02 | 2025-11-09
09/11/2025 07:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميغان ماركل وزوجها هاري أثارا الجدل... ماذا ارتديا خلال حفل عيد ميلاد؟
Lebanon 24
ميغان ماركل وزوجها هاري أثارا الجدل... ماذا ارتديا خلال حفل عيد ميلاد؟
05:53 | 2025-11-09
09/11/2025 05:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت وتمايلت بدلع.. بلقيس فتحي تتألق بفستان أنيق (فيديو)
Lebanon 24
رقصت وتمايلت بدلع.. بلقيس فتحي تتألق بفستان أنيق (فيديو)
03:20 | 2025-11-09
09/11/2025 03:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
16:43 | 2025-11-08
08/11/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:00 | 2025-11-09
أغنيّة جديدة لكاتي بيري... ماذا كشفت فيها عن إنهيار علاقتها بأورلاندو بلوم؟ (فيديو)
08:44 | 2025-11-09
بالصورة... أين ستُحيي نجوى كرم حفل رأس السنة؟
07:02 | 2025-11-09
فنانة لبنانيّة بارزة تتسبّب بطلاق شاب وزوجته... إليكم تفاصيل ما حصل
05:53 | 2025-11-09
ميغان ماركل وزوجها هاري أثارا الجدل... ماذا ارتديا خلال حفل عيد ميلاد؟
03:20 | 2025-11-09
رقصت وتمايلت بدلع.. بلقيس فتحي تتألق بفستان أنيق (فيديو)
02:43 | 2025-11-09
"لا استسلام".. كيم كارداشيان تعلن رسوبها باختبار نقابة المحامين
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 22:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 22:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 22:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24