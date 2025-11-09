Advertisement

المرأة

الاختيار تشيد بـ"قمة المرأة"

Lebanon 24
09-11-2025 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1440071-638983123371558379.png
Doc-P-1440071-638983123371558379.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الإعلامية ليال الاختيار عبر حسابها على إنستغرام رسالة شكر لـ"فوربس الشرق الأوسط" ورئيسة تحريرها خلود العميان، مثمّنة تنظيم "قمة المرأة" التي جمعت قيادات نسائية من مختلف دول المنطقة. 
Advertisement
وأشارت الاختيار إلى أنّ القمة أتاحت مساحة لتبادل تجارب مهنيّة وشخصية مؤثرة، عُرضت خلالها قصص نجاح لسيّدات من جنسيات وخلفيات متنوّعة.
مواضيع ذات صلة
"الميكانيزم" تنتقل إلى مسار منهجي ورسمي وتشيد باحترافية الجيش
lebanon 24
09/11/2025 22:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يُشيد بخطة ترامب: عزلنا "حماس"
lebanon 24
09/11/2025 22:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفل بإطلاق نشيده الرسمي
lebanon 24
09/11/2025 22:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": نُشيد بالإتّفاق الذي تمّ توقيعه في دمشق اليوم
lebanon 24
09/11/2025 22:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24

ليال الاختيار

الشرق الأوسط

فيات

سيات

تيار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:00 | 2025-11-09
08:44 | 2025-11-09
07:02 | 2025-11-09
05:53 | 2025-11-09
03:20 | 2025-11-09
02:43 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24