المرأة
بسبب زوجة كريم محمود عبد العزيز.. "ولعت" بين دينا الشربيني ومي عمر!
Lebanon 24
10-11-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت الفنانة
المصرية
دينا الشربيني
باتخاذ إجراء فوري ضد زميلتها الفنانة مي عمر التي أعلنت دعمها لزوجة الفنان كريم محمود
عبد العزيز
آن
الرفاعي
بعد انفصالهما حيث قامت بإلغاء متابعتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
Advertisement
تصرف دينا دفع مي لاتخاذ الإجراء نفسه والرد على دينا بإلغاء متابعتها على كل المنصات ومواقع التواصل.
وجاء تصرف دينا بإلغاء متابعة مي على إثر الرسالة التي وجّهتها الأخيرة لزوجة كريم محمود
عبدالعزيز
، آن الرفاعي، والتي دعمتها فيها بعد انتشار أنباء عن انفصالها عن كريم.
ونشرت مي، عبر حسابها على موقع "
فيسبوك
" مقطع فيديو ضم عددًا من الصور التي جمعت آن وكريم في مناسبات مختلفة.
وعلقت مي قائلة: "إنتي الحب الأول يا آن، وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته، إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح".
وتابعت: "إنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله مهما حصل، إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت، تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله".
Advertisement
