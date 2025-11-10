"العيب عليا".. روبي تُثير الجدل بمنشور غامض ماذا قصدت؟

Advertisement

أثارت الفنانة الجدل من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على .وكتبت روبي في منشورها: "العيب عليا وعلى قراراتي الغشيمة"، ما أثار الجدل بين متابعيها.أتى هذا المنشور بعد أيام قليلة على ذكر اسم روبي في أزمة الفنان كريم محمود وزوجته، حيث قيل أنها تدعم صديقتها الفنانة ، بعد علاقتها بـ كريم التي سينفصل على إثرها عن زوجته.وجاء ذلك بعدما نشرت روبي فيديو مع دينا الشربيني، وهما ترقصان على أغنية "باي باي حبيبي باي باي"، بعد عودة كريم لدينا، ونشوب أزمة بينه وبين زوجته.