Advertisement

المرأة

"العيب عليا".. روبي تُثير الجدل بمنشور غامض ماذا قصدت؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1440327-638983678531051803.jpg
Doc-P-1440327-638983678531051803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت الفنانة المصرية روبي الجدل من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
Advertisement

وكتبت روبي في منشورها: "العيب عليا وعلى قراراتي الغشيمة"، ما أثار الجدل بين متابعيها.

أتى هذا المنشور بعد أيام قليلة على ذكر اسم روبي في أزمة الفنان كريم محمود عبدالعزيز وزوجته، حيث قيل أنها تدعم صديقتها الفنانة دينا الشربيني، بعد علاقتها بـ كريم التي سينفصل على إثرها عن زوجته.

وجاء ذلك بعدما نشرت روبي فيديو مع دينا الشربيني، وهما ترقصان على أغنية "باي باي حبيبي باي باي"، بعد عودة كريم لدينا، ونشوب أزمة بينه وبين زوجته.


مواضيع ذات صلة
قطعت علاقتها بشخصية "تسبب بلوة"... نور الغندور تثير الجدل في منشور لها فمن قصدت؟
lebanon 24
10/11/2025 15:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بمنشور غامض.. ياسمين عبد العزيز تُثير الجدل وتتصدر التريند! (صورة)
lebanon 24
10/11/2025 15:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة غامضة… ممثلة ومذيعة شهيرة تثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
lebanon 24
10/11/2025 15:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زفاف سيلينا غوميز.. جاستن بيبر يثير الجدل بمنشور غامض
lebanon 24
10/11/2025 15:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دينا الشربيني

محمود عبد

عبدالعزيز

محمود ع

المصرية

الشربين

فيسبوك

العزيز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:24 | 2025-11-10
23:24 | 2025-11-09
23:00 | 2025-11-09
12:08 | 2025-11-09
10:00 | 2025-11-09
08:44 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24