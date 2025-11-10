24
المرأة
"العيب عليا".. روبي تُثير الجدل بمنشور غامض ماذا قصدت؟
Lebanon 24
10-11-2025
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الفنانة
المصرية
روبي
الجدل من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على
فيسبوك
.
وكتبت روبي في منشورها: "العيب عليا وعلى قراراتي الغشيمة"، ما أثار الجدل بين متابعيها.
أتى هذا المنشور بعد أيام قليلة على ذكر اسم روبي في أزمة الفنان كريم محمود
عبدالعزيز
وزوجته، حيث قيل أنها تدعم صديقتها الفنانة
دينا الشربيني
، بعد علاقتها بـ كريم التي سينفصل على إثرها عن زوجته.
وجاء ذلك بعدما نشرت روبي فيديو مع دينا الشربيني، وهما ترقصان على أغنية "باي باي حبيبي باي باي"، بعد عودة كريم لدينا، ونشوب أزمة بينه وبين زوجته.
