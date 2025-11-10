24
المرأة
اكتشاف مبكر وزواج استثنائي دام 24 ساعة.. أسرار من حياة "الشحرورة" صباح
Lebanon 24
10-11-2025
|
09:06
تحيي الأوساط الفنية اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة
اللبنانية
الراحلة صباح، التي تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ الغناء والسينما العربية.
وقد وُلدت صباح باسم جانيت جرجس فغالي عام 1927 في بلدة وادي شحرور اللبنانية، ومن هنا جاء لقبها الشهير "الشحرورة"، رمزًا للطاقة والحيوية التي ميّزت شخصيتها وحضورها الفني.
بدأت صباح مسيرتها الفنية منذ الطفولة، إذ اكتشفها المنتج أسعد بك فغالي، ثم انتقلت إلى مصر في أربعينيات القرن الماضي بدعوة من المنتجة
آسيا
داغر، لتدخل عالم الشهرة والمجد الفني.
وشاركت "الصبوحة" في أكثر من 83 فيلمًا و27 مسرحية، وقدمت نحو 3 آلاف أغنية بالعربية الفصحى واللهجتين
المصرية
واللبنانية، متعاملة مع كبار الملحنين مثل محمد عبدالوهاب، فريد الأطرش،
رياض
السنباطي وبليغ حمدي، واعتلت أرقى المسارح العالمية كأولمبيا في
باريس
وكارنيغي هول في
نيويورك
.
عرفت حياتها العاطفية بالتنوع، حيث تزوجت تسع مرات، بينها من الموسيقي أنور منسي، والإعلامي أحمد فراج، والفنانين رشدي أباظة، وسيم طبارة، فادي
لبنان
، والنائب يوسف
حمود
، لتصبح حياتها الشخصية محط اهتمام الجمهور مثل مسيرتها الفنية. ومن أبرز زيجاتها زواجها
القصير
من رشدي أباظة الذي استمر 24 ساعة فقط، لكنها حافظت على مودة خاصة تجاهه طوال حياتها.
ورحلت صباح في تشرين الأول 2014 عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت أكثر من ستة عقود، وشيّعها الآلاف في جنازة وُصفت بأنها احتفال بالحياة كما أحبتها، بالرقص والغناء، تكريمًا لشحرورة لبنان. (العين)
