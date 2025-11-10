Advertisement

المرأة

الشرطة تقتحم حفل عيد ميلاد والدة كيم كارداشيان.. ماذا حدث؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 09:59
اقتحمت الشرطة حفل عيد ميلاد كريس جينر، والدة كيم كارداشيان، الذي أقيم بمناسبة بلوغها السبعين في منزل جيف بيزوس ولورين سانشيز في بيفرلي هيلز، بعد تلقي شكاوى من الجيران بشأن الموسيقى الصاخبة.
ووفقًا لتقارير TMZ، توجهت الشرطة إلى المكان ووجّهت تحذيرًا لعناصر الأمن، لكن الوضع تصاعد بعد اكتشاف أسوار مزيفة كبيرة حول العقار، ما استدعى إغلاق الشارع، إذ لم يكن لدى المضيفين التصاريح اللازمة، وتمت إزالة الأسوار بعد مغادرة الضيوف.
 
ويذكر أن قوانين ولاية كاليفورنيا تنظم مستويات الضوضاء في المناطق السكنية بشكل صارم، خاصة بعد الساعة العاشرة مساءً، وتدخلت الشرطة عدة مرات خلال الليل لضمان الالتزام بهذه القواعد.

وشهد الحفل حضور نحو 300 مدعو من نجوم هوليوود، بينهم أوبرا وينفري، وماريا كاري، وأديل، وميغان ماركل والأمير هاري، وباريس هيلتون، وسنوب دوغ، وآخرون، وكان مستوحى من أفلام جيمس بوند، حيث ارتدى الضيوف أزياء فاخرة، ولم يُسمح بتصوير الحدث لكاميرات برامج الواقع، ليكون من حفلات كارداشيان النادرة "غير المصورة".

وأكد مصدر لمجلة People أن الحفل كان هدفه الاحتفال بكريس، مضيفًا أنه كان فاخرًا ومليئًا بالحب من عائلتها، وكان من الواضح أنها قضت أفضل ليلة في حياتها.
 
ويأتي الحفل ضمن علاقة صداقة قوية بين كريس جينر وجيف بيزوس ولورين سانشيز، حيث قدم المنزل الفاخر، الذي تبلغ قيمته نحو 165 مليون دولار، لإقامة الاحتفال الاستثنائي. (العين)
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24