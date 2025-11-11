Advertisement

للمرة الأولى.. أحلام تغيّر لون شعرها الأسود شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

Lebanon 24
11-11-2025 | 02:19
في خطوة مُفاجئة، قامت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بتغيير لون شعرها الأسود واعتمدت على فيلتر غيّر شكلها بالكامل وبدت مختلفة. 
وأطلت أحلام في صورة سيلفي نشرتها على حسابها على "إكس" مختلفة بسبب الفيلتر، وظهرت بلون شعر بني مع خصلات شقراء. 
 
 
 
وعلّقت أحلام على الصورة قائلة: "أبشركم خلصت شغلي وصبغت شعري لون خيال اول مره هاللون ومسافره من رياض العز إلى دار العز بلادي الامارات أشوفكم قريباً".





