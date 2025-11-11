Advertisement

المرأة

بعد انتشار خبر ارتباطهما.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُنهي علاقتها بحسام حبيب؟

Lebanon 24
11-11-2025 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1440835-638984566446370468.jpg
Doc-P-1440835-638984566446370468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية ان الفنانة اللبنانية شيراز أنهت علاقتها بالفنان المصري حسام حبيب وانها حوّلت علاقتها معه إلى علاقة رسمية بعدما طلبت استلام الأغاني التي لحنها لها عبر أحد المحامين ودفعها كافة مستحقات الأغاني له.
Advertisement

وكانت انتشرت قبل فترة صور الفنان المصري حسام برفقة شيراز حيث ظهرا معاً وهو يلف ذراعه على عنقها بينما يقفان في شرفة منزل، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تربطهما.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصور.. هل ارتبط حسام حبيب بهذه الفنانة اللبنانية؟
lebanon 24
11/11/2025 15:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أنباء عن وجود علاقة حب بينهما.. تطورات جديدة بين حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز!
lebanon 24
11/11/2025 15:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد علاقة حسام حبيب بفنانة لبنانيّة.. صحافيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما حصل لشيرين عبدالوهاب
lebanon 24
11/11/2025 15:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!
lebanon 24
11/11/2025 15:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24

حسام حبيب

لبنان

شيراز

العلا

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:58 | 2025-11-11
02:19 | 2025-11-11
00:14 | 2025-11-11
23:00 | 2025-11-10
16:09 | 2025-11-10
13:46 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24