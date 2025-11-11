بعد انتشار خبر ارتباطهما.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُنهي علاقتها بحسام حبيب؟

Advertisement

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية ان الفنانة أنهت علاقتها بالفنان المصري وانها حوّلت علاقتها معه إلى علاقة رسمية بعدما طلبت استلام الأغاني التي لحنها لها عبر أحد المحامين ودفعها كافة مستحقات الأغاني له.وكانت انتشرت قبل فترة صور الفنان المصري حسام برفقة شيراز حيث ظهرا معاً وهو يلف ذراعه على عنقها بينما يقفان في شرفة منزل، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تربطهما.