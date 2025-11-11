Advertisement

كرّم شوفالييه الفنانة يسرا في مقر السفارة بالقاهرة، ومنحها وسام "فارس جوقة الشرف" تقديراً لمسيرتها الفنية. وحضر الحفل زوجها وعدد من المخرجين والفنانين والإعلاميين، بينهم الدغيدي ويسري وبوسي شلبي.ونشر يسري نصر الله صورة تجمعه بيسرا عبر " " معلّقًا على حضورها وموهبتها.ويُعد وسام "فارس جوقة الشرف" من أعلى الأوسمة ، أسسه نابليون بونابرت عام 1802 لتكريم الشخصيات التي تقدم إسهامات بارزة في مجالات مختلفة.