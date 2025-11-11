24
السفارة الفرنسية تكرّم يسرا بـ"فارس جوقة الشرف"
Lebanon 24
11-11-2025
|
06:58
كرّم
السفير الفرنسي
إريك
شوفالييه الفنانة يسرا في مقر السفارة بالقاهرة، ومنحها وسام "فارس جوقة الشرف" تقديراً لمسيرتها الفنية. وحضر الحفل زوجها
خالد سليم
وعدد من المخرجين والفنانين والإعلاميين، بينهم
إيناس
الدغيدي ويسري
نصر الله
وبوسي شلبي.
ونشر يسري نصر الله صورة تجمعه بيسرا عبر "
فيسبوك
" معلّقًا على حضورها وموهبتها.
ويُعد وسام "فارس جوقة الشرف" من أعلى الأوسمة
الفرنسية
، أسسه نابليون بونابرت عام 1802 لتكريم الشخصيات التي تقدم إسهامات بارزة في مجالات مختلفة.
