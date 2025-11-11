23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تغيّر شكلها بشكل كامل.. ممثلة سورية تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة! (صورة)
Lebanon 24
11-11-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت أحدث صورة نشرتها إحدى الممثلة
ليليا الأطرش
عبر حسابها في "إنستغرام" جدلًا واسعًا بين المتابعين، بعدما لاحظوا تغيّرًا واضحًا في ملامح وجهها، خصوصًا في منطقة الشفاه والوجنتين.
Advertisement
وانهالت التعليقات التي تراوحت بين من أشاد بإطلالتها الجديدة واعتبرها أكثر
جاذبية
وأناقة، وبين من رأى أن ملامحها فقدت طبيعتها نتيجة الإفراط في استخدام الفلاتر أو عمليات التجميل.
مواضيع ذات صلة
بطلة "باب الحارة" النجمة السورية تُفاجئ الجمهور.. تغير شكلها بالكامل! (فيديو)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" النجمة السورية تُفاجئ الجمهور.. تغير شكلها بالكامل! (فيديو)
11/11/2025 21:12:48
11/11/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت وزنًا بشكل ملحوظ مؤخرًا… فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
Lebanon 24
خسرت وزنًا بشكل ملحوظ مؤخرًا… فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
11/11/2025 21:12:48
11/11/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة بالجنوب
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة بالجنوب
11/11/2025 21:12:48
11/11/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد التقت أورتاغوس: لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بشكل كامل
Lebanon 24
السيد التقت أورتاغوس: لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بشكل كامل
11/11/2025 21:12:48
11/11/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش
جاذبية
سورية
جنتي
قد يعجبك أيضاً
"ماما أنيسة".. أيقونة طفولة الكويتيين تُكرَّم بعد 60 عامًا على الشاشة
Lebanon 24
"ماما أنيسة".. أيقونة طفولة الكويتيين تُكرَّم بعد 60 عامًا على الشاشة
10:29 | 2025-11-11
11/11/2025 10:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الفرنسية تكرّم يسرا بـ"فارس جوقة الشرف"
Lebanon 24
السفارة الفرنسية تكرّم يسرا بـ"فارس جوقة الشرف"
06:58 | 2025-11-11
11/11/2025 06:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر ارتباطهما.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُنهي علاقتها بحسام حبيب؟
Lebanon 24
بعد انتشار خبر ارتباطهما.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُنهي علاقتها بحسام حبيب؟
04:06 | 2025-11-11
11/11/2025 04:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. أحلام تغيّر لون شعرها الأسود شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. أحلام تغيّر لون شعرها الأسود شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
02:19 | 2025-11-11
11/11/2025 02:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"بالحرام".. ماغي بو غصن تشوّق الجمهور برقم وباب مغلق (صورة)
Lebanon 24
"بالحرام".. ماغي بو غصن تشوّق الجمهور برقم وباب مغلق (صورة)
00:14 | 2025-11-11
11/11/2025 12:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:29 | 2025-11-11
"ماما أنيسة".. أيقونة طفولة الكويتيين تُكرَّم بعد 60 عامًا على الشاشة
06:58 | 2025-11-11
السفارة الفرنسية تكرّم يسرا بـ"فارس جوقة الشرف"
04:06 | 2025-11-11
بعد انتشار خبر ارتباطهما.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُنهي علاقتها بحسام حبيب؟
02:19 | 2025-11-11
للمرة الأولى.. أحلام تغيّر لون شعرها الأسود شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
00:14 | 2025-11-11
"بالحرام".. ماغي بو غصن تشوّق الجمهور برقم وباب مغلق (صورة)
23:00 | 2025-11-10
بملابس كاجوال.. طليقة الفنان تامر حسني تلفت الأنظار بإطلالة جريئة (صور)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24