المرأة

تغيّر شكلها بشكل كامل.. ممثلة سورية تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة! (صورة)

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:00
أثارت أحدث صورة نشرتها إحدى الممثلة ليليا الأطرش عبر حسابها في "إنستغرام" جدلًا واسعًا بين المتابعين، بعدما لاحظوا تغيّرًا واضحًا في ملامح وجهها، خصوصًا في منطقة الشفاه والوجنتين.
وانهالت التعليقات التي تراوحت بين من أشاد بإطلالتها الجديدة واعتبرها أكثر جاذبية وأناقة، وبين من رأى أن ملامحها فقدت طبيعتها نتيجة الإفراط في استخدام الفلاتر أو عمليات التجميل.
 
