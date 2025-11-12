Advertisement

المرأة

دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:00
نشرت الفنانة المصرية دينا الشربيني صورة عبر خاصية الستوري على حسابها عبر "إنستغرام" لبوستر مسلسلها الجديد "اتنين غيرنا"، مؤكدة بذلك حرصها على التفرغ لإطلاق عملها الرمضاني المقبل الذي يجمعها بالنجم آسر ياسين.
ويأتي ترويج دينا للمسلسل وسط انتشار أخبار ربطها بانفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي بعد 14 عاما من الزواج. 

وكان عبد العزيز أعلن انفصاله عن أم بناته، حيث كتب عبر حسابه في منصة "إنستغرام" قائلاً: "الطلاق شرع ربنا.. أكنّ لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل.. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه إن فيه حد فينا يعيبه شيء".

وأضاف: "مفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار".
 
