بملابس ضيقة.. رانيا عيسى تتمرن في "الجيم" شاهدوا كيف بدت

نشرت الممثلة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة من داخل ، تظهر خلالها وهي تستعد لرفع الأثقال ضمن روتينها الرياضي اليومي. وتظهر رانيا في مظهر لافت، مرتدية ملابس رياضية مناسبة، مما يعكس حرصها على المحافظة على صحتها ولياقتها البدنية.يُذكر أن رانيا تشارك جمهورها بشكل مستمر تطورات حياتها الشخصية والرياضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يبرز جانباً من شخصيتها النشيطة والمحافظة على صحتها.