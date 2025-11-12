Advertisement

المرأة

بملابس ضيقة.. رانيا عيسى تتمرن في "الجيم" شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
12-11-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1441357-638985584515384063.jpg
Doc-P-1441357-638985584515384063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الممثلة رانيا عيسى عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة من داخل النادي الرياضي، تظهر خلالها وهي تستعد لرفع الأثقال ضمن روتينها الرياضي اليومي. وتظهر رانيا في مظهر رياضي لافت، مرتدية ملابس رياضية مناسبة، مما يعكس حرصها على المحافظة على صحتها ولياقتها البدنية.
Advertisement
يُذكر أن رانيا عيسى تشارك جمهورها بشكل مستمر تطورات حياتها الشخصية والرياضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يبرز جانباً من شخصيتها النشيطة والمحافظة على صحتها.
 
مواضيع ذات صلة
بملابس رياضية ضيقة… هبة نور بإطلالة جديدة (صورة)
lebanon 24
12/11/2025 20:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استعراض معدتها "المقطعة".. نادين الراسي من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت (فيديو)
lebanon 24
12/11/2025 20:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت مُتعبة خلال حفلها في السعوديّة... فيديو ينتشر لفنانة شهيرة جدّاً شاهدوا كيف بدت
lebanon 24
12/11/2025 20:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
درغام: على الحكومة وضع آليات تنفيذ قانون الانتخابات الحالي بعيدا من اي مصالح حزبية ضيقة
lebanon 24
12/11/2025 20:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24

النادي الرياضي

نادي الرياضي

نادي الرياض

رانيا عيسى

الرياض

رياضي

رياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:14 | 2025-11-12
04:00 | 2025-11-12
02:21 | 2025-11-12
00:27 | 2025-11-12
23:00 | 2025-11-11
16:51 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24