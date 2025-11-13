بعدما وصفتها بـ "خرابة البيوت".. دينا الشربيني تدعي على هذه الإعلامية الشهيرة (فيديو)

Advertisement

بعد الأخبار المتداولة عنها، قامت الفنانة دينا الشربيني بتحرير محضر رسمي ضد الإعلامية مروة صبري بتهمة السب والقذف والتشهير.وكانت صبري أطلقت تصريحات نارية في برنامجها التلفزيوني "قعدة ستات" تناولت فيها حياة الشربيني الشخصية وعلاقتها بالفنان كريم محمود وزوجته آن الرفاعي، بعد وقوع الطلاق بين الأخيرين.كما حرر المحامي أشرف عبد ، وهو محامي دفاع الفنانة دينا الشربيني، محضراً ضد الإعلامية مروة صبري بالإضافة إلى عدة محاضر أخرى ضد بعض صفحات التواصل الاجتماعي، التي تم اتهامها بالتشهير والسب والقذف ونشر الشائعات، وفق صحف محلية.وكانت صبري وجهت انتقادات حادة للشربيني في برنامجها، مستنكرة ما وصفته بالأنماط التي تحيط بحياتها الشخصية.وقالت صبري: "ضاقت بيكي الدنيا يا دينا؟ سيبتي كل الرجالة اللي مش متجوزين، وروحتي للراجل عنده بيت وأبناء وزوجته تحبه؟" في إشارة إلى الشائعات التي ربطت الشربيني بعلاقات برجال متزوجين، على حد تعبيرها.وأضافت صبري: "كلما تعاونتي مع فنان، تخرج الشائعات بشأن الارتباط به، حتى صار اسمك يرتبط دائمًا برجال متزوجين".وتابعت: "الفن ليس تمثيل وكاميرات فقط، بل أخلاق واحترام. عندما يُحبك الناس بسبب موهبتك، عليكِ أن تحافظي على هذه النعمة، لا تدعي شائعات العلاقات تخطف منكِ احترام الجمهور".