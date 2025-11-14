Advertisement

المرأة

على أنغام أغنية والدتها.. ابنة هيفا وهبي بجلسة تصوير جديدة (صورة)

Lebanon 24
14-11-2025 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1442081-638987109114430433.webp
Doc-P-1442081-638987109114430433.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
Advertisement

وأطلت زينب خلال جلسة تصوير بماكياج قوي، مستعينة بأغنية والدتها هيفا "كوبا". 
 
 
 
 
وكانت في الفترة الأخيرة انتشرت أنباء عن وجود علاقة بين زينب وطليق هيفا السابق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الا انهما نفيا هذه الأخبار. 
 
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
lebanon 24
14/11/2025 12:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. لقاء جمع ابنة هيفا وهبي بطليق والدتها في بيروت!
lebanon 24
14/11/2025 12:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة راقية... هيفا وهبي تخطف الأنظار مجددًا (صورة)
lebanon 24
14/11/2025 12:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حفيدة هيفا وهبي أصبحت نسخة عنها.. شاهدوا آخر صورة لابنة زينب فياض
lebanon 24
14/11/2025 12:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد أبو هشيمة

زينب فياض

هيفا وهبي

أبو هشيمة

انستغرام

أحمد أبو

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:36 | 2025-11-14
23:28 | 2025-11-13
13:40 | 2025-11-13
10:33 | 2025-11-13
06:13 | 2025-11-13
03:33 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24