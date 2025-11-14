19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
على أنغام أغنية والدتها.. ابنة هيفا وهبي بجلسة تصوير جديدة (صورة)
Lebanon 24
14-11-2025
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفا وهبي
صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
Advertisement
وأطلت زينب خلال جلسة تصوير بماكياج قوي، مستعينة بأغنية والدتها
هيفا
"كوبا".
وكانت في الفترة الأخيرة انتشرت أنباء عن وجود علاقة بين زينب وطليق هيفا السابق رجل الأعمال المصري
أحمد أبو هشيمة
، الا انهما نفيا هذه الأخبار.
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
14/11/2025 12:48:41
14/11/2025 12:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. لقاء جمع ابنة هيفا وهبي بطليق والدتها في بيروت!
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. لقاء جمع ابنة هيفا وهبي بطليق والدتها في بيروت!
14/11/2025 12:48:41
14/11/2025 12:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة راقية... هيفا وهبي تخطف الأنظار مجددًا (صورة)
Lebanon 24
إطلالة راقية... هيفا وهبي تخطف الأنظار مجددًا (صورة)
14/11/2025 12:48:41
14/11/2025 12:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حفيدة هيفا وهبي أصبحت نسخة عنها.. شاهدوا آخر صورة لابنة زينب فياض
Lebanon 24
حفيدة هيفا وهبي أصبحت نسخة عنها.. شاهدوا آخر صورة لابنة زينب فياض
14/11/2025 12:48:41
14/11/2025 12:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد أبو هشيمة
زينب فياض
هيفا وهبي
أبو هشيمة
انستغرام
أحمد أبو
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
نجمة شهيرة تُرزق بطفلها الرابع.. وهكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تُرزق بطفلها الرابع.. وهكذا أعلنت الخبر (فيديو)
03:36 | 2025-11-14
14/11/2025 03:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أثارت ضجة كبيرة.. هل كانت هذه الفنانة على علاقة بزوج مي عز الدين قبل ارتباطه؟ (صور)
Lebanon 24
أثارت ضجة كبيرة.. هل كانت هذه الفنانة على علاقة بزوج مي عز الدين قبل ارتباطه؟ (صور)
23:28 | 2025-11-13
13/11/2025 11:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من التوتر… أول اتصال بين بريتني وابنيها
Lebanon 24
بعد سنوات من التوتر… أول اتصال بين بريتني وابنيها
13:40 | 2025-11-13
13/11/2025 01:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
6 نصائح لتكوني أكثر أنوثة
Lebanon 24
6 نصائح لتكوني أكثر أنوثة
10:33 | 2025-11-13
13/11/2025 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتا حرب تلفت الأنظار بطلة أنيقة وجذابة (صورة)
Lebanon 24
ريتا حرب تلفت الأنظار بطلة أنيقة وجذابة (صورة)
06:13 | 2025-11-13
13/11/2025 06:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:36 | 2025-11-14
نجمة شهيرة تُرزق بطفلها الرابع.. وهكذا أعلنت الخبر (فيديو)
23:28 | 2025-11-13
أثارت ضجة كبيرة.. هل كانت هذه الفنانة على علاقة بزوج مي عز الدين قبل ارتباطه؟ (صور)
13:40 | 2025-11-13
بعد سنوات من التوتر… أول اتصال بين بريتني وابنيها
10:33 | 2025-11-13
6 نصائح لتكوني أكثر أنوثة
06:13 | 2025-11-13
ريتا حرب تلفت الأنظار بطلة أنيقة وجذابة (صورة)
03:33 | 2025-11-13
اسمها ارتبط بوديع الشيخ.. نور الغندور تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (فيديو)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 12:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 12:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 12:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24