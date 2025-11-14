Advertisement

المرأة

كيف تعتني بشعرك كأنثى.. دليل العناية اليومي والشهري

Lebanon 24
14-11-2025 | 10:44
الشعر هو تاج المرأة وأحد أهم عناصر جمالها الطبيعي. سواء كان شعرك طويلًا، قصيرًا، ناعمًا، أو مجعدًا، فإن الاهتمام به يمنحه الصحة واللمعان ويزيد من ثقتك بنفسك. إليك خطوات عملية للعناية بالشعر بشكل يومي وشهري:
1. غسل الشعر بانتظام

اختاري شامبو يناسب نوع شعرك: جاف، دهني، عادي، أو مصبوغ.

لا تكرري غسل الشعر يوميًا إلا إذا كان دهنه سريعًا، لأن ذلك قد يجفف فروة الرأس.

استخدمي بلسم بعد كل غسلة لترطيب الشعر وتسهيل تسريحه.

2. التغذية والترطيب

استخدمي زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند، زيت الأركان، أو زيت الزيتون مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

ضعي قناعًا مغذيًا للشعر مرة أسبوعيًا إذا كان شعرك جافًا أو متضررًا.

احرصي على شرب الماء بانتظام، فالجسم المرطب يعكس صحة على شعرك.

3. تجنب العوامل الضارة

قللي من استخدام المكواة والسيشوار والمجفف على درجات حرارة عالية.

حمي شعرك من الشمس والكلور في المسابح بارتداء قبعة أو وضع منتجات حماية.

تجنبي تسريحات الشعر الضاغطة مثل الجدائل الضيقة أو الكعكة المشدودة لفترات طويلة.

4. التغذية السليمة

البروتينات، الحديد، والفيتامينات مثل B وE تحافظ على صحة الشعر.

الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل السمك والمكسرات تساعد على تقوية الشعر ومنع التساقط.

5. القص الدوري

قص أطراف الشعر المتقصفة كل 6–8 أسابيع يحافظ على مظهره الصحي ويمنع التشابك.

6. التسريح والعناية اليومية

استخدمي فرشاة مناسبة لنوع شعرك: فرشاة ناعمة للشعر الأملس، وفرشاة واسعة الأسنان للشعر المجعد.

مشطي شعرك برفق لتجنب تكسره، وابدئي من الأطراف ثم صعودًا إلى الجذور.

7. العناية الليلية

قومي بلف شعرك في شال حريري أو استخدمي وسادة حريرية لتقليل الاحتكاك أثناء النوم.

هذا يساعد على منع التقصف والتشابك، خصوصًا للشعر الطويل.

8. العلاجات المتخصصة

إذا كان شعرك مصبوغًا أو معالجًا كيميائيًا، استخدمي مستحضرات مخصصة للحفاظ على اللون ومنع التلف.

يمكن اللجوء إلى جلسات ترطيب عميق أو بروتين للشعر مرة كل شهرين حسب الحاجة.
