بعد ظهورها مؤخراً في مكان عام بدون حجاب… فنانة معتزلة تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)

وأعادت منال نشر منشور لأحد مؤيديها جاء فيه: "اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الناس اللي عملت نفسها المحاسب بأمر الله ونصبوا نفسهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الفنانة و الإعلامية / منال عبد بالمناسبة خالعة الحجاب من اكثر من عام و اتصورت بالصدفة في افتتاح زميل مش علشان يعني ترجع للتمثيل".وتابعت: " والفنانة كانت زوجة لزميل محترم رئيس محكمة و ابنتها مستشارة لها مستقبلها الرائع بأذن الله و على فكرة هي سيدة اعمال ناجحة و بتنتج، يعني لا محتاجة تعمل كده علشان حد ولا علشان فرصة عمل في وسط التمثيل الذي لا يغني ولا يسمن من جوع هي في غنى عن ذلك، و بعدين دي أمور خاصة فقط بين الشخص وربه تخلع حجاب او تلبسه خليكوا بس في نفسكم يا ملائكة الأرض".وأعادت منال نشره عبر حسابها على وكتبت في أول تعليق لها: "ميرسي معالي المستشارة"، وقامت بنشر صورة لها بدون الحجاب.يُذكر أن آخر مشاركات منال عبد اللطيف كانت بمسلسل "كيد النسا 2" عام 2012، بطولة الفنانة ، ، ، ، من تأليف محرم وإخراج أحمد .