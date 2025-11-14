Advertisement

المرأة

بعد ظهورها مؤخراً في مكان عام بدون حجاب… فنانة معتزلة تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)

Lebanon 24
14-11-2025 | 15:37
A-
A+
Doc-P-1442331-638987578073833421.jpg
Doc-P-1442331-638987578073833421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف على الانتقادات التي وجهت إليها بعد ظهورها مؤخراً في مكان عام بدون حجاب.
Advertisement


وأعادت منال نشر منشور لأحد مؤيديها جاء فيه: "اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الناس اللي عملت نفسها المحاسب بأمر الله ونصبوا نفسهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الفنانة و الإعلامية / منال عبد اللطيف بالمناسبة خالعة الحجاب من اكثر من عام و اتصورت بالصدفة في افتتاح زميل مش علشان يعني ترجع للتمثيل".


وتابعت: " والفنانة كانت زوجة لزميل محترم رئيس محكمة و ابنتها مستشارة لها مستقبلها الرائع بأذن الله و على فكرة هي سيدة اعمال ناجحة و بتنتج، يعني لا محتاجة تعمل كده علشان حد ولا علشان فرصة عمل في وسط التمثيل الذي لا يغني ولا يسمن من جوع هي في غنى عن ذلك، و بعدين دي أمور خاصة فقط بين الشخص وربه تخلع حجاب او تلبسه خليكوا بس في نفسكم يا ملائكة الأرض".


وأعادت منال نشره عبر حسابها على فيسبوك وكتبت في أول تعليق لها: "ميرسي معالي المستشارة"، وقامت بنشر صورة لها بدون الحجاب.


يُذكر أن آخر مشاركات منال عبد اللطيف كانت بمسلسل "كيد النسا 2" عام 2012، بطولة الفنانة فيفي عبده، نبيلة عبيد، أحمد بدير، ميمي جمال، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج أحمد البدري.














مواضيع ذات صلة
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
lebanon 24
15/11/2025 03:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بتعمد الجرأة للفت الانتباه… فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وترد
lebanon 24
15/11/2025 03:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
lebanon 24
15/11/2025 03:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحات أصالة… أمال ماهر تخرج عن صمتها وترد (فيديو)
lebanon 24
15/11/2025 03:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد اللطيف

نبيلة عبيد

حسين مصطفى

ميمي جمال

فيفي عبده

أحمد بدير

مصطفى م

في عبده

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:16 | 2025-11-14
10:44 | 2025-11-14
07:49 | 2025-11-14
03:36 | 2025-11-14
02:54 | 2025-11-14
23:28 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24