بعد ظهورها مؤخراً في مكان عام بدون حجاب… فنانة معتزلة تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)
Lebanon 24
14-11-2025
|
15:37
A-
A+
ردت الفنانة المعتزلة منال
عبد اللطيف
على الانتقادات التي وجهت إليها بعد ظهورها مؤخراً في مكان عام بدون حجاب.
وأعادت منال نشر منشور لأحد مؤيديها جاء فيه: "اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الناس اللي عملت نفسها المحاسب بأمر الله ونصبوا نفسهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الفنانة و الإعلامية / منال عبد
اللطيف
بالمناسبة خالعة الحجاب من اكثر من عام و اتصورت بالصدفة في افتتاح زميل مش علشان يعني ترجع للتمثيل".
وتابعت: " والفنانة كانت زوجة لزميل محترم رئيس محكمة و ابنتها مستشارة لها مستقبلها الرائع بأذن الله و على فكرة هي سيدة اعمال ناجحة و بتنتج، يعني لا محتاجة تعمل كده علشان حد ولا علشان فرصة عمل في وسط التمثيل الذي لا يغني ولا يسمن من جوع هي في غنى عن ذلك، و بعدين دي أمور خاصة فقط بين الشخص وربه تخلع حجاب او تلبسه خليكوا بس في نفسكم يا ملائكة الأرض".
وأعادت منال نشره عبر حسابها على
فيسبوك
وكتبت في أول تعليق لها: "ميرسي معالي المستشارة"، وقامت بنشر صورة لها بدون الحجاب.
يُذكر أن آخر مشاركات منال عبد اللطيف كانت بمسلسل "كيد النسا 2" عام 2012، بطولة الفنانة
فيفي عبده
،
نبيلة عبيد
،
أحمد بدير
،
ميمي جمال
، من تأليف
حسين مصطفى
محرم وإخراج أحمد
البدري
.
