المرأة
"أنت معمول لك غيسل دماغ فظيع".. فنانة شهيرة تسخر من الإعلامية ياسمين عز
Lebanon 24
14-11-2025
|
13:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
حلت الفنانة
هالة فاخر
ضيفةً على برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية
ياسمين عز
، والذي يُعرض على قناة "MBC مصر".
وخلال اللقاء، تحدثت هالة فاخر عن علاقتها بزملائها في الوسط الفني، واستذكرت أبرز محطات مسيرتها وتعاونها مع ألمع النجوم، كما كشفت عن مشاريعها الفنية المرتقب عرضها في الفترة المقبلة.
كما تطرقت الإعلامية ياسمين عز للحديث عن الرجل، مؤكدة أهمية تقدير واحترام المرأة له، وقالت: "أنا اتجنن لما تقولي لي الراجل يدخل الطمبخ، يدخل المطبخ ليه؟، المفروض يقعد ونعمل له وليمة".
لترد عليها هالة فاخر بطريقة ساخرة: "يا عيني يا بنتي ده أنت معمول لك غيسل دماغ فظيع، عارفة اللي بيضرب على دماغه بشاكوش كبير وعينيه تحول وميعرفش يفوق".
