بعد منة شلبي ومي عز الدين فنانة جديدة تستعد للزواج قريباً.. وهذه معلومات عن عريسها

يبدو ان الفنانة تستعد لدخول خلال الفترة المقبلة، حيث سترتبط برجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وكشف موقع " "24" ان العريس رجل أعمال يمتلك عدداً من الشركات، ويكبر بـ 9 أشهر فقط.



كما ان والده بينما والدته تنتمي لإحدى .



وتعرّف إلى بعضهما خلال عدة مناسبات قبل اتخاذ قرار الارتباط. وتمت خطوبتهما قبل فترة بشكل غير معلن.



ومن المقرر عقد القران الأسبوع المقبل في أجواء عائلية خاصة بعيداً من الإعلام وعدسات الكاميرات.



وكان آخر ظهور فني لحورية مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "أيام".



وقبل أيام أعلنت كل من الفنانة ومي زواجهما.