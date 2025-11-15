20
المرأة
بعد منة شلبي ومي عز الدين فنانة جديدة تستعد للزواج قريباً.. وهذه معلومات عن عريسها
Lebanon 24
15-11-2025
|
00:48
يبدو ان الفنانة
المصرية
حورية فرغلي
تستعد لدخول
القفص الذهبي
خلال الفترة المقبلة، حيث سترتبط برجل أعمال من خارج الوسط الفني.
وكشف موقع "
القاهرة
"24" ان العريس رجل أعمال يمتلك عدداً من الشركات، ويكبر
حورية
بـ 9 أشهر فقط.
كما ان والده
مصري
بينما والدته تنتمي لإحدى
الدول العربية
.
وتعرّف
الثنائي
إلى بعضهما خلال عدة مناسبات قبل اتخاذ قرار الارتباط. وتمت خطوبتهما قبل فترة بشكل غير معلن.
ومن المقرر عقد القران الأسبوع المقبل في أجواء عائلية خاصة بعيداً من الإعلام وعدسات الكاميرات.
وكان آخر ظهور فني لحورية مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "أيام".
وقبل أيام أعلنت كل من الفنانة
منة شلبي
ومي
عز الدين
زواجهما.
