المرأة
بعدما ظهرا سوياً.. للمرة الأولى شيراز تحسم طبيعة علاقتها بحسام حبيب
Lebanon 24
15-11-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
للمرة الأولى، تحدثت الفنانة
شيراز
عن طبيعة علاقتها بالفنان المصري
حسام حبيب
، وذلك بعد ظهورهما سويا وهو يضع ذراعه حول عنقها منذ أسابيع مما أثار العديد من الشائعات تفيد بحدوث ارتباط عاطفي بينهما .
وأوضحت شيراز في تصريحات لـ ET بالعربي أن العلاقة بينهما مجرد تعاون فني وليس ارتباطا عاطفيا كما تم تداوله، مشيرة إلى أن التعاون بينهما يرتكز حول ألبوم غنائي جديد باللهجة
المصرية
يتولى حبيب الإشراف عليه بشكل كامل .
وأضافت شيراز ان حسام حبيب هو من
بادر
بعرض التعاون الفني عليها بعدما أبلغها بوجود مساحات فنية يمكنها تطويرها في مسيرتها الفنية .
وبرغم تأكيدها على التعاون الفني فقط، لم تخفِ شيراز إعجابها بحسام حبيب، إذ وصفته بـ "المحترم والمهذب والمتعلم "، وأثنت على موهبته الموسيقية الكبيرة خصوصاً بعد أن اقتربت منه خلال العمل، مؤكدة أنه وجه لها أغنية كانت في الأصل ضمن ألبوم مطربة أخرى، قبل أن يتم تحويلها إليها، دون أن تكشف عن هويتها.
الأكثر قراءة
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
09:23 | 2025-11-14
14/11/2025 09:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
08:25 | 2025-11-14
14/11/2025 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
