بعدما ظهرا سوياً.. للمرة الأولى شيراز تحسم طبيعة علاقتها بحسام حبيب

للمرة الأولى، تحدثت الفنانة عن طبيعة علاقتها بالفنان المصري ، وذلك بعد ظهورهما سويا وهو يضع ذراعه حول عنقها منذ أسابيع مما أثار العديد من الشائعات تفيد بحدوث ارتباط عاطفي بينهما .وأوضحت شيراز في تصريحات لـ ET بالعربي أن العلاقة بينهما مجرد تعاون فني وليس ارتباطا عاطفيا كما تم تداوله، مشيرة إلى أن التعاون بينهما يرتكز حول ألبوم غنائي جديد باللهجة يتولى حبيب الإشراف عليه بشكل كامل .وأضافت شيراز ان حسام حبيب هو من بعرض التعاون الفني عليها بعدما أبلغها بوجود مساحات فنية يمكنها تطويرها في مسيرتها الفنية .وبرغم تأكيدها على التعاون الفني فقط، لم تخفِ شيراز إعجابها بحسام حبيب، إذ وصفته بـ "المحترم والمهذب والمتعلم "، وأثنت على موهبته الموسيقية الكبيرة خصوصاً بعد أن اقتربت منه خلال العمل، مؤكدة أنه وجه لها أغنية كانت في الأصل ضمن ألبوم مطربة أخرى، قبل أن يتم تحويلها إليها، دون أن تكشف عن هويتها.