Advertisement

متفرقات

منشورات صادمة لبيلا حديد عن مرضها المزمن.. ورسالة مؤثرة حول "القلق الطبي"

Lebanon 24
15-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1442709-638988472150848646.webp
Doc-P-1442709-638988472150848646.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد عن معركتها المستمرة مع مرض لايم، عبر سلسلة منشورات، عكست من خلالها جانبًا من الصعوبات اليومية التي تعيشها.
Advertisement

و ظهرت حديد ساخرةً من النظرة السطحية التي يبديها البعض تجاه الأمراض المزمنة، من دون إضافة أي تعليق. ثم أعادت نشر رسالة لإحدى المؤثرات حول ما سمّته "ازدواجية الأمراض المزمنة"، معلّقة: "القلق الطبي حقيقي جدًا… شكراً لكِ على وضع كل أفكاري اليومية في كلمات".

وتأتي رسائل بيلا بعد أشهر من متاعب صحية؛ ففي أيلول الماضي نشرت صورًا لها من داخل المستشفى، وكتبت حينها: "آسفة لغيابي الدائم… أحبكم جميعًا". وبعد فترة قصيرة، شاركت صور عودتها التدريجية للتمارين، قائلة إنها بدأت استعادة قدرتها على التحمل.

ورغم رحلتها العلاجية، عادت بيلا إلى منصات العروض، حيث ظهرت مؤخرًا في عرض سان لوران خلال أسبوع الموضة في باريس.

من جهتها، تحدثت والدتها يولاندا حديد عن صعوبة رؤية ابنتها تعاني "في صمت"، ووصفت التجربة بأنها "جحيم مجهول"، مؤكدة أن بيلا "محاربة" واجهت أعراضًا منهكة، بينها آلام المفاصل وضباب الدماغ والقلق والإرهاق الشديد.
 
 
مواضيع ذات صلة
متوترة وضعيفة.. طريقة مشي بيلا حديد تثير القلق
lebanon 24
16/11/2025 08:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
lebanon 24
16/11/2025 08:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تُعاني من متاعب صحية.. عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد تتحدث عن مرضها
lebanon 24
16/11/2025 08:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": مسلحون يستهدفون بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة تل حديد وتل أقرع بريف السويداء
lebanon 24
16/11/2025 08:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

يولاندا حديد

سان لوران

مرض لايم

من جهته

علاجية

باريس

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-11-15
14:00 | 2025-11-15
09:34 | 2025-11-15
05:38 | 2025-11-15
04:05 | 2025-11-15
03:08 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24