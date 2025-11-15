18
منشورات صادمة لبيلا حديد عن مرضها المزمن.. ورسالة مؤثرة حول "القلق الطبي"
Lebanon 24
15-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت عارضة الأزياء العالمية
بيلا حديد
عن معركتها المستمرة مع
مرض لايم
، عبر سلسلة منشورات، عكست من خلالها جانبًا من الصعوبات اليومية التي تعيشها.
و ظهرت حديد ساخرةً من النظرة السطحية التي يبديها البعض تجاه الأمراض المزمنة، من دون إضافة أي تعليق. ثم أعادت نشر رسالة لإحدى المؤثرات حول ما سمّته "ازدواجية الأمراض المزمنة"، معلّقة: "القلق الطبي حقيقي جدًا… شكراً لكِ على وضع كل أفكاري اليومية في كلمات".
وتأتي رسائل
بيلا
بعد أشهر من متاعب صحية؛ ففي أيلول الماضي نشرت صورًا لها من داخل المستشفى، وكتبت حينها: "آسفة لغيابي الدائم… أحبكم جميعًا". وبعد فترة قصيرة، شاركت صور عودتها التدريجية للتمارين، قائلة إنها بدأت استعادة قدرتها على التحمل.
ورغم رحلتها العلاجية، عادت بيلا إلى منصات العروض، حيث ظهرت مؤخرًا في عرض
سان لوران
خلال أسبوع الموضة في
باريس
.
من جهتها، تحدثت والدتها
يولاندا حديد
عن صعوبة رؤية ابنتها تعاني "في صمت"، ووصفت التجربة بأنها "جحيم مجهول"، مؤكدة أن بيلا "محاربة" واجهت أعراضًا منهكة، بينها آلام المفاصل وضباب الدماغ والقلق والإرهاق الشديد.
