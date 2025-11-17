20
المرأة
مايا دياب تكشف كواليس خلافها مع أصالة نصري
Lebanon 24
17-11-2025
|
01:57
كشفت الفنانة
اللبنانية مايا دياب
أسباب خلافها مع الفنانة
السورية
أصالة نصري
، الذي أسفر عن قطع العلاقة بينهما بعد صداقة استمرت لسنوات طويلة.
وأوضحت في تصريحات إعلامية، أن تصرفات
أصالة
في الفترة الماضية كانت السبب الرئيس في فقدانها الثقة العميقة، التي كانت قد وضعتها فيها، مؤكدة أن العلاقة بينهما "انتهت" وفق تعبيرها.
وأشارت
مايا دياب
إلى أن أصالة نصري كانت في يوم من الأيام أقرب صديقاتها إلى قلبها، إلا أن العلاقة بينهما تغيرت بشكل جذري الآن، مؤكدة انقطاع التواصل بينهما نهائيًا.
