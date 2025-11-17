مايا دياب تكشف كواليس خلافها مع أصالة نصري

Advertisement

كشفت الفنانة أسباب خلافها مع الفنانة ، الذي أسفر عن قطع العلاقة بينهما بعد صداقة استمرت لسنوات طويلة.وأوضحت في تصريحات إعلامية، أن تصرفات في الفترة الماضية كانت السبب الرئيس في فقدانها الثقة العميقة، التي كانت قد وضعتها فيها، مؤكدة أن العلاقة بينهما "انتهت" وفق تعبيرها.وأشارت إلى أن أصالة نصري كانت في يوم من الأيام أقرب صديقاتها إلى قلبها، إلا أن العلاقة بينهما تغيرت بشكل جذري الآن، مؤكدة انقطاع التواصل بينهما نهائيًا.