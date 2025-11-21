Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تعلن انفصال والديها... وهذا ما تمنته

Lebanon 24
21-11-2025 | 23:00
كشفت الممثلة مايان السيد عن انفصال والدها عن والدتها خلال الأيام الماضية.
وقالت مايان السيد في برنامج "أسرار النجوم":"أتمنى بابا ومامتي يبقوا أصحاب، وحصل انفصال بينهما من قريب". (اليوم السابع) 
فنون ومشاهير

المرأة

أسرار النجوم

مايان السيد

بابا

ايان

