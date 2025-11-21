28
ممثلة شهيرة تعلن انفصال والديها... وهذا ما تمنته
Lebanon 24
21-11-2025
|
23:00
كشفت الممثلة
مايان السيد
عن انفصال والدها عن والدتها خلال الأيام الماضية.
وقالت مايان السيد في برنامج "
أسرار النجوم
":"أتمنى
بابا
ومامتي يبقوا أصحاب، وحصل انفصال بينهما من قريب". (اليوم السابع)
