هو مليونير مصري.. هل تزوجت الإعلامية رضوى الشربيني سراً؟

انتشرت مؤخرا أنباء عن زواج الإعلامية سرا من أحد كبار رجال الأعمال في مصر، وأنهما يرفضان تلك العلاقة أمام الجمهور.الا ان ردت في تصريحات إعلامية ان زواجها بشكل سري لم يحدث مطلقاً وانه في حال حدوث أي ارتباط رسمي سيتم الإعلان عنه بشكل صريح أمام الجمهور، مستنكرة فكرة الارتباط برجل يرفض الاعتراف بعلاقته بها علناً.وأكدت رضوى أنها تركز في الوقت الحالي على عملها الإعلامي ورعاية ابنتيها "تيا" و"تمارا"، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الشائعات التي تلاحقها بشكل متكرر بصبر وروية.