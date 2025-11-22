Advertisement

المرأة

هو مليونير مصري.. هل تزوجت الإعلامية رضوى الشربيني سراً؟

Lebanon 24
22-11-2025 | 03:47
انتشرت مؤخرا أنباء عن زواج الإعلامية المصرية رضوى الشربيني سرا من أحد كبار رجال الأعمال في مصر، وأنهما يرفضان الكشف عن تلك العلاقة أمام الجمهور.
الا ان رضوى ردت في تصريحات إعلامية ان زواجها بشكل سري لم يحدث مطلقاً وانه في حال حدوث أي ارتباط رسمي سيتم الإعلان عنه بشكل صريح أمام الجمهور، مستنكرة فكرة الارتباط برجل يرفض الاعتراف بعلاقته بها علناً.

وأكدت رضوى أنها تركز في الوقت الحالي على عملها الإعلامي ورعاية ابنتيها "تيا" و"تمارا"، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الشائعات التي تلاحقها بشكل متكرر بصبر وروية. 

