28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
33
o
جبيل
25
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
-1
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هو مليونير مصري.. هل تزوجت الإعلامية رضوى الشربيني سراً؟
Lebanon 24
22-11-2025
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت مؤخرا أنباء عن زواج الإعلامية
المصرية
رضوى الشربيني
سرا من أحد كبار رجال الأعمال في مصر، وأنهما يرفضان
الكشف عن
تلك العلاقة أمام الجمهور.
Advertisement
الا ان
رضوى
ردت في تصريحات إعلامية ان زواجها بشكل سري لم يحدث مطلقاً وانه في حال حدوث أي ارتباط رسمي سيتم الإعلان عنه بشكل صريح أمام الجمهور، مستنكرة فكرة الارتباط برجل يرفض الاعتراف بعلاقته بها علناً.
وأكدت رضوى أنها تركز في الوقت الحالي على عملها الإعلامي ورعاية ابنتيها "تيا" و"تمارا"، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الشائعات التي تلاحقها بشكل متكرر بصبر وروية.
مواضيع ذات صلة
رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها
Lebanon 24
رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها
22/11/2025 16:12:20
22/11/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إعلامية تعتذر رسميًا لدينا الشربيني بعد الهجوم عليها
Lebanon 24
بالفيديو: إعلامية تعتذر رسميًا لدينا الشربيني بعد الهجوم عليها
22/11/2025 16:12:20
22/11/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها فضحها..البلوغر الشهيرة تزوجت سراً واحتفظت بفيديوهات خادشة لزوجها!
Lebanon 24
طليقها فضحها..البلوغر الشهيرة تزوجت سراً واحتفظت بفيديوهات خادشة لزوجها!
22/11/2025 16:12:20
22/11/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصفتها بـ "خرابة البيوت".. دينا الشربيني تدعي على هذه الإعلامية الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وصفتها بـ "خرابة البيوت".. دينا الشربيني تدعي على هذه الإعلامية الشهيرة (فيديو)
22/11/2025 16:12:20
22/11/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تم الإعلان عنه
رضوى الشربيني
الكشف عن
المصرية
الشربين
مصرية
العلا
مصري
قد يعجبك أيضاً
نجمة شهيرة تحوّل الحبل السري لطفلها الرابع إلى قلادة مغطاة بالذهب! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تحوّل الحبل السري لطفلها الرابع إلى قلادة مغطاة بالذهب! (فيديو)
01:44 | 2025-11-22
22/11/2025 01:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تعلن انفصال والديها... وهذا ما تمنته
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تعلن انفصال والديها... وهذا ما تمنته
23:00 | 2025-11-21
21/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلقت الزغاريد ورقصت.. هكذا احتفلت الفنانة الشهيرة بزواج نجلها (فيديو)
Lebanon 24
أطلقت الزغاريد ورقصت.. هكذا احتفلت الفنانة الشهيرة بزواج نجلها (فيديو)
14:20 | 2025-11-21
21/11/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة معروفة تثير الجدل بموقفها من ملف الإسكان في نقابة المهن الموسيقية!
Lebanon 24
فنانة معروفة تثير الجدل بموقفها من ملف الإسكان في نقابة المهن الموسيقية!
13:21 | 2025-11-21
21/11/2025 01:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ديمة قندلفت تلفت الأنظار (صورة)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ديمة قندلفت تلفت الأنظار (صورة)
10:05 | 2025-11-21
21/11/2025 10:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
09:30 | 2025-11-21
21/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:56 | 2025-11-21
21/11/2025 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
12:00 | 2025-11-21
21/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
13:00 | 2025-11-21
21/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
16:32 | 2025-11-21
21/11/2025 04:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:44 | 2025-11-22
نجمة شهيرة تحوّل الحبل السري لطفلها الرابع إلى قلادة مغطاة بالذهب! (فيديو)
23:00 | 2025-11-21
ممثلة شهيرة تعلن انفصال والديها... وهذا ما تمنته
14:20 | 2025-11-21
أطلقت الزغاريد ورقصت.. هكذا احتفلت الفنانة الشهيرة بزواج نجلها (فيديو)
13:21 | 2025-11-21
فنانة معروفة تثير الجدل بموقفها من ملف الإسكان في نقابة المهن الموسيقية!
10:05 | 2025-11-21
بفستان قصير.. ديمة قندلفت تلفت الأنظار (صورة)
08:00 | 2025-11-21
إطلالة هادئة وطبيعية من فاليري أبو شقرا (صورة)
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
22/11/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
22/11/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
22/11/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24