27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مايا رعيدي تلفت الأنظار بفيديو جديد على إنستغرام
Lebanon 24
22-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
ملكة جمال لبنان
مايا رعيدي
للعام 2018 عبر خاصية "الستوري" على منصّة "إنستغرام" مقطعًا قصيرًا ظهرت فيه وهي تحضّر مشروبًا داخل أحد المنازل، حيث بدت في أجواء هادئة. ولفتت الانتباه بإطلالتها الأنيقة وأقراطها الكبيرة.
Advertisement
وقد أرفقت الفيديو بتعليق مختصر، ما أثار تفاعل المتابعين على حسابها.
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
23/11/2025 11:43:45
23/11/2025 11:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
23/11/2025 11:43:45
23/11/2025 11:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي بإطلالة جديدة
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي بإطلالة جديدة
23/11/2025 11:43:45
23/11/2025 11:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تلفت الأنظار بإطلالتها الأخيرة والجمهور يغازلها (صور)
Lebanon 24
ممثلة شابة تلفت الأنظار بإطلالتها الأخيرة والجمهور يغازلها (صور)
23/11/2025 11:43:45
23/11/2025 11:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
المرأة
ملكة جمال لبنان
مايا رعيدي
جمال لبنان
ملكة جمال
ستوري
بيرة
الست
تابع
قد يعجبك أيضاً
جدل يشتعل بعد تتويج ملكة جمال الكون 2025.. فما القصة؟
Lebanon 24
جدل يشتعل بعد تتويج ملكة جمال الكون 2025.. فما القصة؟
03:26 | 2025-11-23
23/11/2025 03:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ببطن مكشوف.. فاليري أبو شقرا تثير الجدل بإطلالة جريئة
Lebanon 24
ببطن مكشوف.. فاليري أبو شقرا تثير الجدل بإطلالة جريئة
16:45 | 2025-11-22
22/11/2025 04:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة شبابية وأجواء مرحة لإيميه صياح في قطر
Lebanon 24
إطلالة شبابية وأجواء مرحة لإيميه صياح في قطر
14:23 | 2025-11-22
22/11/2025 02:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أسود قصير وجريء.. روبي تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صور)
Lebanon 24
بفستان أسود قصير وجريء.. روبي تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صور)
10:43 | 2025-11-22
22/11/2025 10:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تلفت الأنظار بإطلالتها الأخيرة والجمهور يغازلها (صور)
Lebanon 24
ممثلة شابة تلفت الأنظار بإطلالتها الأخيرة والجمهور يغازلها (صور)
07:15 | 2025-11-22
22/11/2025 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:26 | 2025-11-23
جدل يشتعل بعد تتويج ملكة جمال الكون 2025.. فما القصة؟
16:45 | 2025-11-22
ببطن مكشوف.. فاليري أبو شقرا تثير الجدل بإطلالة جريئة
14:23 | 2025-11-22
إطلالة شبابية وأجواء مرحة لإيميه صياح في قطر
10:43 | 2025-11-22
بفستان أسود قصير وجريء.. روبي تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صور)
07:15 | 2025-11-22
ممثلة شابة تلفت الأنظار بإطلالتها الأخيرة والجمهور يغازلها (صور)
03:47 | 2025-11-22
هو مليونير مصري.. هل تزوجت الإعلامية رضوى الشربيني سراً؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24