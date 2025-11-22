Advertisement

فنون ومشاهير

مايا رعيدي تلفت الأنظار بفيديو جديد على إنستغرام

Lebanon 24
22-11-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1445538-638994357143656270.jpg
Doc-P-1445538-638994357143656270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي للعام 2018 عبر خاصية "الستوري" على منصّة "إنستغرام" مقطعًا قصيرًا ظهرت فيه وهي تحضّر مشروبًا داخل أحد المنازل، حيث بدت في أجواء هادئة. ولفتت الانتباه بإطلالتها الأنيقة وأقراطها الكبيرة. 
Advertisement
وقد أرفقت الفيديو بتعليق مختصر، ما أثار تفاعل المتابعين على حسابها.
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
lebanon 24
23/11/2025 11:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
lebanon 24
23/11/2025 11:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي بإطلالة جديدة
lebanon 24
23/11/2025 11:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شابة تلفت الأنظار بإطلالتها الأخيرة والجمهور يغازلها (صور)
lebanon 24
23/11/2025 11:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

ملكة جمال لبنان

مايا رعيدي

جمال لبنان

ملكة جمال

ستوري

بيرة

الست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:26 | 2025-11-23
16:45 | 2025-11-22
14:23 | 2025-11-22
10:43 | 2025-11-22
07:15 | 2025-11-22
03:47 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24