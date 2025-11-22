ببطن مكشوف.. فاليري أبو شقرا تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisement

نشرت السابقة والممثلة صورة جديدة عبر خاصيّة “الستوري” على حسابها في إنستغرام، بدت فيها مرتديةً فستانًا بلونٍ بني، يتميّز بقصّةٍ مفتوحة عند منطقة البطن، ما لفت أنظار المتابعين بشكلٍ واسع.وقد انهالت التعليقات من الجمهور فور انتشار الصورة، حيث أعرب الكثيرون عن إعجابهم بإطلالتها الأنيقة، معتبرين أنّ اختيارها جريءٌ وراقي في آنٍ معًا. فيما رأى آخرون أنّ فاليري تُثبت مجددًا قدرتها على تنسيق إطلالات عصرية تبرز جمالها الطبيعي وحضورها اللافت.