روبي بلوك جديد

أطلت النجمة عبر "إنستغرام" من أحدث حفلاتها الغنائية، بستايل الفنانة مختلفًا كليًا عن ما عهدناه من قبل، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والغرة الأمامية.

Advertisement

واختارت فستانًا مدمجًا بين قماش قشور الأسماك، والشيفون المنقط باللون الأسود.