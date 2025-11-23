22
o
بيروت
16
o
طرابلس
23
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
روبي بلوك جديد
Lebanon 24
23-11-2025
|
13:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلت النجمة
روبي
عبر "إنستغرام" من أحدث حفلاتها الغنائية، بستايل الفنانة مختلفًا كليًا عن ما عهدناه من قبل، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والغرة الأمامية.
Advertisement
واختارت فستانًا مدمجًا بين قماش قشور الأسماك، والشيفون المنقط باللون الأسود.
مواضيع ذات صلة
بلوك جديد.. هكذا يستعد أحمد العوضي للمشاركة في السباق الرمضاني
Lebanon 24
بلوك جديد.. هكذا يستعد أحمد العوضي للمشاركة في السباق الرمضاني
24/11/2025 03:41:01
24/11/2025 03:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا أصغر سناً.. رونالدو يُفاجئ الجمهور بلوك جديد! (صور)
Lebanon 24
بدا أصغر سناً.. رونالدو يُفاجئ الجمهور بلوك جديد! (صور)
24/11/2025 03:41:01
24/11/2025 03:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصيف زيتون يُفاجئ الجميع بلوك جديد.. وردة فعل دانييلا رحمة غير متوقعة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ناصيف زيتون يُفاجئ الجميع بلوك جديد.. وردة فعل دانييلا رحمة غير متوقعة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
24/11/2025 03:41:01
24/11/2025 03:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك مختلف.. ليليا الأطرش تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صورة)
Lebanon 24
بلوك مختلف.. ليليا الأطرش تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صورة)
24/11/2025 03:41:01
24/11/2025 03:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اللون الأسود
شيفون
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالساري الهندي.. جينيفر لوبيز تبرز جمالها في حفل زفاف
Lebanon 24
بالساري الهندي.. جينيفر لوبيز تبرز جمالها في حفل زفاف
15:21 | 2025-11-23
23/11/2025 03:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما فعلته نانسي عجرم بأحد مُعجبيها على المسرح!
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما فعلته نانسي عجرم بأحد مُعجبيها على المسرح!
09:37 | 2025-11-23
23/11/2025 09:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
06:15 | 2025-11-23
23/11/2025 06:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شكران مرتجى تكشف عن تحوّلات في حياتها
Lebanon 24
شكران مرتجى تكشف عن تحوّلات في حياتها
05:00 | 2025-11-23
23/11/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل يشتعل بعد تتويج ملكة جمال الكون 2025.. فما القصة؟
Lebanon 24
جدل يشتعل بعد تتويج ملكة جمال الكون 2025.. فما القصة؟
03:26 | 2025-11-23
23/11/2025 03:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
06:15 | 2025-11-23
23/11/2025 06:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
07:46 | 2025-11-23
23/11/2025 07:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
09:21 | 2025-11-23
23/11/2025 09:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
08:41 | 2025-11-23
23/11/2025 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:21 | 2025-11-23
بالساري الهندي.. جينيفر لوبيز تبرز جمالها في حفل زفاف
09:37 | 2025-11-23
بالفيديو... شاهدوا ما فعلته نانسي عجرم بأحد مُعجبيها على المسرح!
06:15 | 2025-11-23
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
05:00 | 2025-11-23
شكران مرتجى تكشف عن تحوّلات في حياتها
03:26 | 2025-11-23
جدل يشتعل بعد تتويج ملكة جمال الكون 2025.. فما القصة؟
23:00 | 2025-11-22
مايا رعيدي تلفت الأنظار بفيديو جديد على إنستغرام
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 03:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 03:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 03:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24