المرأة

روبي بلوك جديد

Lebanon 24
23-11-2025 | 13:52
أطلت النجمة روبي عبر "إنستغرام" من أحدث حفلاتها الغنائية، بستايل الفنانة مختلفًا كليًا عن ما عهدناه من قبل، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والغرة الأمامية.
واختارت فستانًا مدمجًا بين قماش قشور الأسماك، والشيفون المنقط باللون الأسود.
 
