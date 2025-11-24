Advertisement

المرأة

أطلت بالحجاب.. فنانة تؤدي مناسك العمرة (صور)

Lebanon 24
24-11-2025 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1446055-638995731307033720.webp
Doc-P-1446055-638995731307033720.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة المصرية داليا مصطفى مجموعة من الصور لها أثناء أداء مناسك العمرة، ما لاقى تفاعلاً واسعاً وإعجاب متابعيها.
Advertisement

وثقت داليا مصطفى لحظات وقوفها أمام الكعبة المشرفة وهي مرتدية الحجاب، وعلقت على الصور قائلة: "الحمد لله يا رب، تقبل واغفر لنا جميعاً".
 

مواضيع ذات صلة
أطلّت بالحجاب... فنانة عالميّة برفقة زوجها رجل الأعمال في بلدٍ عربيّ (صور)
lebanon 24
24/11/2025 16:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أطل وهو يؤدي مناسك العمرة.. هل زار عادل إمام مكة المكرمة؟
lebanon 24
24/11/2025 16:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في السعودية.. قرارٌ جديد بشأن التأشيرات ومناسك العمرة
lebanon 24
24/11/2025 16:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى.. فنانة تطل بالحجاب في مهرجان الجونة (صور)
lebanon 24
24/11/2025 16:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مصطفى م

المصرية

الكعبة

العمرة

يا رب

مصرية

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:17 | 2025-11-24
05:55 | 2025-11-24
03:08 | 2025-11-24
15:21 | 2025-11-23
13:52 | 2025-11-23
09:37 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24