المرأة

تيا ديب تكرّم والدتها .. هذا ما فعلته

Lebanon 24
24-11-2025 | 03:08
أطلقت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، ابنة النجمة الذهبية نوال الزغبي، مجموعة جديدة من التصاميم التي تجمع بين الأناقة والجرأة.
واختارت تيا أن تطلق على أحد أبرز القطع اسم والدتها، فجاء بعنوان “The NAWAL jumpsuit”، كتحية وفاء وتقدير منها للدعم الكبير الذي تلقّته من والدتها نوال الزغبي طوال مشوارها.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24