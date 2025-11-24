تيا ديب تكرّم والدتها .. هذا ما فعلته

أطلقت مصممة الأزياء ، ابنة النجمة الذهبية ، من التصاميم التي تجمع بين الأناقة والجرأة.

واختارت تيا أن تطلق على أحد أبرز القطع اسم والدتها، فجاء بعنوان “The NAWAL jumpsuit”، كتحية وفاء وتقدير منها للدعم الكبير الذي تلقّته من والدتها نوال الزغبي طوال مشوارها.