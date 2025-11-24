Advertisement

المرأة

حاملٌ... الممثلة ريتا حايك تكشف عن جنس طفلها

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:55
فاجأت الممثلة ريتا حايك، متابعيها بالكشف عن جنس مولودها الثاني.
وأعلنت حايك خلال مشاركتها في "سباق السيّدات لماراثون بيروت"، الذي أقيم في منطقة جونية الساحلية يوم أمس، أنّها حامل بصبيّ. (بصراحة)
 
 
 

