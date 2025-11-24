23
المرأة
إخلاء سبيل فنانة عربيّة بعد التحقيق معها
Lebanon 24
24-11-2025
|
07:17
أخلت
محكمة الجنايات
الكويتية
سبيل الفنانة
إلهام الفضالة
، بعدما واجهتها بالمقطع المسجّل لها، فأنكرت التهمة.
وفي الوقت عينه، أجّلت جلسة المحاكمة في قضية إذاعة الأخبار الكاذبة التي تورطت بها الفضالة إلى تاريخ 8 كانون الاول المقبل.
وبدأت قضية الفضالة بالتداول بشكل أوسع عقب انتشار مقطع منسوب لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتُبرت مخالفة لقانون الإعلام الإلكتروني، وأحالتها الجهات المختصة إلى
النيابة
التي نسبت لها تهمة نشر
أخبار
غير صحيحة. (العربية)
النيابة
حكمت ال
