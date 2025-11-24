إخلاء سبيل فنانة عربيّة بعد التحقيق معها



Advertisement



وفي الوقت عينه، أجّلت جلسة المحاكمة في قضية إذاعة الأخبار الكاذبة التي تورطت بها الفضالة إلى تاريخ 8 كانون الاول المقبل. أخلت سبيل الفنانة ، بعدما واجهتها بالمقطع المسجّل لها، فأنكرت التهمة.وفي الوقت عينه، أجّلت جلسة المحاكمة في قضية إذاعة الأخبار الكاذبة التي تورطت بها الفضالة إلى تاريخ 8 كانون الاول المقبل.

وبدأت قضية الفضالة بالتداول بشكل أوسع عقب انتشار مقطع منسوب لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتُبرت مخالفة لقانون الإعلام الإلكتروني، وأحالتها الجهات المختصة إلى التي نسبت لها تهمة نشر غير صحيحة. (العربية)