Advertisement

المرأة

"كنت عايزة أفتح ستوديو رقص".. ممثلة شابة تتحدث عن كواليس حبها للفن والتمثيل

Lebanon 24
25-11-2025 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1446785-638997113844050820.jpg
Doc-P-1446785-638997113844050820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة الشابة ياسمينا عن تجربتها الأولى في دخول عالم الفن والتمثيل، خلال استضافتها في بودكاست "AB Talks" مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.
Advertisement

وعن كواليس حبها للفن والتمثيل قالت،: "وأنا صغيرة كنت عاوزة افتح ستوديو رقص، وتاني حاجة كنت عايزة أبقى مغنية، وتالت حاجة كنت عايزة ابقى ممثلة، على قد ما كنت خجولة كنت بحب الحاجات اللي ليها علاقة بالمسرح، ولقيت نفسي فيها، وكنت بتفرج على قناة ديزني وأشوف التمثيل، وكنت بشوف كواليس ما وراء الكاميرا، قولت بس أنا عايزة ده، وكان عندي وقتها 7 سنين".
مواضيع ذات صلة
"نسبة النجاة 2%".. ممثلة شابة تبكي على الهواء بسبب حالة والدها (فيديو)
lebanon 24
26/11/2025 01:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شابة تلفت الأنظار بإطلالتها الأخيرة والجمهور يغازلها (صور)
lebanon 24
26/11/2025 01:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"
lebanon 24
26/11/2025 01:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
11 مليون دولار كفالة للافراج عن هانيبال القذافي: "كنتُ طفلاً حين اختفى الصّدر"
lebanon 24
26/11/2025 01:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24

قناة ديزني

الإماراتي

أنس بوخش

أنا عايز

الإمارات

بودكاست

لي ليه

لي لي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:03 | 2025-11-25
09:34 | 2025-11-25
07:14 | 2025-11-25
04:49 | 2025-11-25
00:56 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24