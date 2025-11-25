"كنت عايزة أفتح ستوديو رقص".. ممثلة شابة تتحدث عن كواليس حبها للفن والتمثيل

Advertisement

وعن كواليس حبها للفن والتمثيل قالت،: "وأنا صغيرة كنت عاوزة افتح ستوديو رقص، وتاني حاجة كنت عايزة أبقى مغنية، وتالت حاجة كنت عايزة ابقى ممثلة، على قد ما كنت خجولة كنت بحب الحاجات اللي ليها علاقة بالمسرح، ولقيت نفسي فيها، وكنت بتفرج على وأشوف التمثيل، وكنت بشوف كواليس ما وراء الكاميرا، قولت بس أنا عايزة ده، وكان عندي وقتها 7 سنين".