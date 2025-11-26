بسبب مسابقة دينية.. الخلاف بين ياسمين صبري ووالدها يتجدد إليكم ما حصل بينهما

Advertisement

شهدت مؤخرا عودة الخلاف بين الفنانة ووالدها الدكتور أشرف صبري من جديد، وذلك بعد عرض ياسمين منشوراً على منصة "X" تثني فيه على برنامج "دولة التلاوة" الخاص بمسابقة تلاوة ، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه، ليردّ والدها بمنشور صادم هاجم فيه البرنامج بشكل أثار استياء العديد من جمهور ومتابعي ياسمين، فشنّوا عليه هجوماً عنيفاً.وبدأت قصة الخلاف بينهما عندما أشادت ياسمين في برنامج "دولة التلاوة" ووصفت أصوات بعض المتسابقين بالعلاج النفسي، وكتبت عبر حسابها الرسمي في منصة "X": "الله على أصواتك يا مصر، الله على أولادك يا مصر، بعض القُرّاء أصواتهم علاج وراحة نفسية، تقشعر لها الأبدان، برنامج دولة التلاوة"، ليرد والدها عليها بمنشور صادم، كشف من خلاله عن استيائه من تجربة البرنامج، وكتب معلقاً: "إحنا مش عاوزين تلاوة أصلاً، زهقنا وكأن ده اللي هيخلي الدولة تتقدّم، بجد زهقنا من الجهل".وبعد الهجوم العنيف الذي تعرّض له والد ياسمين صبري من جمهورها، حذف منشوره من صفحته في " " بعد تجاوز العديد من متابعيه الحدود في الرد عليه.