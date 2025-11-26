Advertisement

المرأة

بسبب مسابقة دينية.. الخلاف بين ياسمين صبري ووالدها يتجدد إليكم ما حصل بينهما

Lebanon 24
26-11-2025 | 00:21
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عودة الخلاف بين الفنانة المصرية ياسمين صبري ووالدها الدكتور أشرف صبري من جديد، وذلك بعد عرض ياسمين منشوراً على منصة "X" تثني فيه على برنامج "دولة التلاوة" الخاص بمسابقة تلاوة القرآن الكريم، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه، ليردّ والدها بمنشور صادم هاجم فيه البرنامج بشكل أثار استياء العديد من جمهور ومتابعي ياسمين، فشنّوا عليه هجوماً عنيفاً.
وبدأت قصة الخلاف بينهما عندما أشادت ياسمين في برنامج "دولة التلاوة" ووصفت أصوات بعض المتسابقين بالعلاج النفسي، وكتبت عبر حسابها الرسمي في منصة "X": "الله على أصواتك يا مصر، الله على أولادك يا مصر، بعض القُرّاء أصواتهم علاج وراحة نفسية، تقشعر لها الأبدان، برنامج دولة التلاوة"، ليرد والدها عليها بمنشور صادم، كشف من خلاله عن استيائه من تجربة البرنامج، وكتب معلقاً: "إحنا مش عاوزين تلاوة أصلاً، زهقنا وكأن ده العلم اللي هيخلي الدولة تتقدّم، بجد زهقنا من الجهل".

وبعد الهجوم العنيف الذي تعرّض له والد ياسمين صبري من جمهورها، حذف منشوره من صفحته في "فيسبوك" بعد تجاوز العديد من متابعيه الحدود في الرد عليه.
 
