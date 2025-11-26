21
المرأة
مُجدّداً... ممثلة بارزة تُنقل إلى المستشفى وتُوضع تحت المراقبة الطبيّة
Lebanon 24
26-11-2025
|
09:30
نُقلت الممثلة
الفرنسية بريجيت
باردو البالغة من العمر 91 عاماً، مجددًا إلى مستشفى "
سان جان
" في مدينة
تولون
.
وذكرت مصادر إعلامية فرنسيّة، أنّ باردو لا تزال تتعافى من جراحة خضعت لها في تشرين الأوّل الماضي.
ولا تزال أيقونة الشاشة الفرنسيّة تحت المراقبة الطبية المستمرة والرعاية الدقيقة.
