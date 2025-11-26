Advertisement

المرأة

مُجدّداً... ممثلة بارزة تُنقل إلى المستشفى وتُوضع تحت المراقبة الطبيّة

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:30
نُقلت الممثلة الفرنسية بريجيت باردو البالغة من العمر 91 عاماً، مجددًا إلى مستشفى "سان جان" في مدينة تولون.
وذكرت مصادر إعلامية فرنسيّة، أنّ باردو لا تزال تتعافى من جراحة خضعت لها في تشرين الأوّل الماضي.

 
ولا تزال أيقونة الشاشة الفرنسيّة تحت المراقبة الطبية المستمرة والرعاية الدقيقة.
 
 
 
 
