المرأة

هبة نور في مشهد غير معتاد… أجواء عفوية ولحظات خاصة (صورة)

Lebanon 24
26-11-2025 | 15:25
شاركت الممثلة السورية هبة نور عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام لقطة عفوية ظهرت فيها وهي تجلس على مقعد، بينما تحمل كلبها الصغير. ولفتت الخلفية الأنظار بلوحة كبيرة لشخصية كرتونية شهيرة مرسومة بأسلوب فنّي معاصر، ما منح الصورة طابعًا مرحًا وحيويًا.
وجاءت الإطلالة ببدلة رياضية سوداء مزودة بخطوط بيضاء جانبية، فيما اتسم الجو العام للصورة بالبساطة والدفء، خاصة مع تفاعلها اللطيف مع الكلب.
