Advertisement

فنون ومشاهير

كندة حنا: مشكلتي ليست العمل بل حقوقي المالية والضرر الذي لحق بي

Lebanon 24
26-11-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1447259-638997955034528935.jpg
Doc-P-1447259-638997955034528935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت  الممثلة السورية كندة حنا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بيانًا مطوّلًا علّقت فيه على أزمة بينها وبين جهة إنتاجية، مؤكدة أن الخلاف القائم لا يتعلق بطبيعة العمل أو تبدّل الآراء المهنية، بل يتمحور حول ما قالت إنه “مستحقات مالية متأخرة” و”ضرر” لحق بها نتيجة سوء إدارة الإنتاج.
Advertisement

وقالت في رسالتها إنها لم تواجه أي مشكلة طوال فترة التصوير، ولم تطالب سوى بحقوقها، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ“التصرفات غير المناسبة للعمل منذ البداية” كان سببًا في تفاقم الخلاف. وأضافت أن ما يتم تداوله من تصريحات من قبل المخرجة والمنتجة يهدف – بحسب قولها – إلى خلق خلاف بينها وبين زملائها وإظهارها بمظهر المتهرّبة من المسؤولية، وهو ما نفته تمامًا.

وأكدت أنها رغم تراجع مستوى النقاش، ما تزال تنتظر الحصول على حقوقها، مشددة على أنها لم تعد ترغب في العمل مع الجهة المنتجة بسبب ما وصفته بـ“الأساليب غير المهنية”. وختمت رسالتها بدعاء، مؤكدة ثقتها بأن “الله هو الحق”.
مواضيع ذات صلة
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
lebanon 24
27/11/2025 08:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل
lebanon 24
27/11/2025 08:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أميركا تدعي أنها تتحرك في لبنان على قاعدة معالجة المشكلة لكنها ليست وسيطاً نزيهاً بل هي الراعية للعدوان وتوسعه
lebanon 24
27/11/2025 08:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يندّد باغتيال إيليو أبو حنا ويطالب بحقوق كاملة للمغتربين في الانتخابات
lebanon 24
27/11/2025 08:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

كندة حنا

السورية

النقاش

سورية

الحص

هنية

تاجي

ما ن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:25 | 2025-11-26
12:00 | 2025-11-26
09:30 | 2025-11-26
07:36 | 2025-11-26
04:00 | 2025-11-26
02:00 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24