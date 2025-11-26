كندة حنا: مشكلتي ليست العمل بل حقوقي المالية والضرر الذي لحق بي

Advertisement

أصدرت الممثلة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بيانًا مطوّلًا علّقت فيه على أزمة بينها وبين جهة إنتاجية، مؤكدة أن الخلاف القائم لا يتعلق بطبيعة العمل أو تبدّل الآراء المهنية، بل يتمحور حول ما قالت إنه “مستحقات مالية متأخرة” و”ضرر” لحق بها نتيجة سوء إدارة الإنتاج.وقالت في رسالتها إنها لم تواجه أي مشكلة طوال فترة التصوير، ولم تطالب سوى بحقوقها، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ“التصرفات غير المناسبة للعمل منذ البداية” كان سببًا في تفاقم الخلاف. وأضافت أن ما يتم تداوله من تصريحات من قبل المخرجة والمنتجة يهدف – بحسب قولها – إلى خلق خلاف بينها وبين زملائها وإظهارها بمظهر المتهرّبة من المسؤولية، وهو ما نفته تمامًا.وأكدت أنها رغم تراجع مستوى ، ما تزال تنتظر الحصول على حقوقها، مشددة على أنها لم تعد ترغب في العمل مع الجهة المنتجة بسبب ما وصفته بـ“الأساليب غير المهنية”. وختمت رسالتها بدعاء، مؤكدة ثقتها بأن “الله هو الحق”.