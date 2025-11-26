21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كندة حنا: مشكلتي ليست العمل بل حقوقي المالية والضرر الذي لحق بي
Lebanon 24
26-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت الممثلة
السورية
كندة حنا
عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بيانًا مطوّلًا علّقت فيه على أزمة بينها وبين جهة إنتاجية، مؤكدة أن الخلاف القائم لا يتعلق بطبيعة العمل أو تبدّل الآراء المهنية، بل يتمحور حول ما قالت إنه “مستحقات مالية متأخرة” و”ضرر” لحق بها نتيجة سوء إدارة الإنتاج.
Advertisement
وقالت في رسالتها إنها لم تواجه أي مشكلة طوال فترة التصوير، ولم تطالب سوى بحقوقها، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ“التصرفات غير المناسبة للعمل منذ البداية” كان سببًا في تفاقم الخلاف. وأضافت أن ما يتم تداوله من تصريحات من قبل المخرجة والمنتجة يهدف – بحسب قولها – إلى خلق خلاف بينها وبين زملائها وإظهارها بمظهر المتهرّبة من المسؤولية، وهو ما نفته تمامًا.
وأكدت أنها رغم تراجع مستوى
النقاش
، ما تزال تنتظر الحصول على حقوقها، مشددة على أنها لم تعد ترغب في العمل مع الجهة المنتجة بسبب ما وصفته بـ“الأساليب غير المهنية”. وختمت رسالتها بدعاء، مؤكدة ثقتها بأن “الله هو الحق”.
مواضيع ذات صلة
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
Lebanon 24
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
27/11/2025 08:48:55
27/11/2025 08:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل
Lebanon 24
بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل
27/11/2025 08:48:55
27/11/2025 08:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: أميركا تدعي أنها تتحرك في لبنان على قاعدة معالجة المشكلة لكنها ليست وسيطاً نزيهاً بل هي الراعية للعدوان وتوسعه
Lebanon 24
قاسم: أميركا تدعي أنها تتحرك في لبنان على قاعدة معالجة المشكلة لكنها ليست وسيطاً نزيهاً بل هي الراعية للعدوان وتوسعه
27/11/2025 08:48:55
27/11/2025 08:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يندّد باغتيال إيليو أبو حنا ويطالب بحقوق كاملة للمغتربين في الانتخابات
Lebanon 24
الراعي يندّد باغتيال إيليو أبو حنا ويطالب بحقوق كاملة للمغتربين في الانتخابات
27/11/2025 08:48:55
27/11/2025 08:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
المرأة
كندة حنا
السورية
النقاش
سورية
الحص
هنية
تاجي
ما ن
قد يعجبك أيضاً
هبة نور في مشهد غير معتاد… أجواء عفوية ولحظات خاصة (صورة)
Lebanon 24
هبة نور في مشهد غير معتاد… أجواء عفوية ولحظات خاصة (صورة)
15:25 | 2025-11-26
26/11/2025 03:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشورت قصير.. كارلا حداد تتألق بإطلالة جريئة (صور)
Lebanon 24
بشورت قصير.. كارلا حداد تتألق بإطلالة جريئة (صور)
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدّداً... ممثلة بارزة تُنقل إلى المستشفى وتُوضع تحت المراقبة الطبيّة
Lebanon 24
مُجدّداً... ممثلة بارزة تُنقل إلى المستشفى وتُوضع تحت المراقبة الطبيّة
09:30 | 2025-11-26
26/11/2025 09:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
يُشبه رداء النوم... فنانة تُثير الجدل بإطلالتها خلال إحيائها حفلٍ شاهدوا ماذا ارتدت
Lebanon 24
يُشبه رداء النوم... فنانة تُثير الجدل بإطلالتها خلال إحيائها حفلٍ شاهدوا ماذا ارتدت
07:36 | 2025-11-26
26/11/2025 07:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا احتفلت النجمة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
هكذا احتفلت النجمة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها (صور)
04:00 | 2025-11-26
26/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:25 | 2025-11-26
هبة نور في مشهد غير معتاد… أجواء عفوية ولحظات خاصة (صورة)
12:00 | 2025-11-26
بشورت قصير.. كارلا حداد تتألق بإطلالة جريئة (صور)
09:30 | 2025-11-26
مُجدّداً... ممثلة بارزة تُنقل إلى المستشفى وتُوضع تحت المراقبة الطبيّة
07:36 | 2025-11-26
يُشبه رداء النوم... فنانة تُثير الجدل بإطلالتها خلال إحيائها حفلٍ شاهدوا ماذا ارتدت
04:00 | 2025-11-26
هكذا احتفلت النجمة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها (صور)
02:00 | 2025-11-26
رقم خيالي.. هذا ما تقاضته جنيفر لوبيز لقاء غنائها في حفل زفاف هندي
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 08:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 08:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 08:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24