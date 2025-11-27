23
المرأة
بالبنّي والأسود… ظهور رياضي جديد لزينة مكي يثير ضجة
Lebanon 24
27-11-2025
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدّرت الممثلة
زينة مكي
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد نشرها صوراً جديدة التُقطت داخل أحد النوادي الرياضية، حيث ظهرت بإطلالة رياضية لافتة باللونين البني والأسود. وبدت الفنانة في قمة حيويّتها أثناء ممارسة التمارين، ما أثار إعجاب متابعيها الذين أثنوا على رشاقتها والمحافظة على لياقتها البدنية.
وانهالت التعليقات على الصور خلال دقائق، إذ عبّر العديد من الجمهور عن إعجابهم بإطلالتها الأنيقة، معتبرين أنّ تنسيق الألوان منحها مظهراً عصرياً ومختلفاً.
