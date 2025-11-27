حبيبة الأمير هاري السابقة تظهر مع زوجها وطفليهما

Advertisement

على الرغم من أن ، حبيبة الأمير هاري السابقة، تجنبت الأضواء إلى حد كبير منذ انفصالهما عام 2010، إلا أن مصممة المجوهرات لفتت انتباه الجمهور مجددًا بنشرها صورًا لم تُنشر من قبل من حفل زفافها. أقيم الحفل السري في موريشيوس عام 2022، وبعد ثلاث سنوات، شاركت ديفي بعض الصور من يوم زفافها مع صحيفة "ذا ستاندرد".وقالت ديفي عن هذه الدولة الصغيرة الواقعة قبالة ساحل شرق إفريقيا: "يعتقد الكثيرون أنها مجرد وجهة لقضاء العطلات، لكنها أكثر من ذلك بكثير".في الصور، تظهر ديفي وزوجها سام كاتمور-سكوت مبتسمين ومتشابكي الأيدي على الشاطئ برفقة ابنهما ليو، الذي وُلد قبل بضعة أشهر من إعلان زواجهما. للزوجين أيضًا ابنة، كلوي، وُلدت عام 2024.في إحدى فقرات المقابلة، كشفت الزيمبابوية أيضًا أنها اشترت فستان زفافها في اليوم السابق للزفاف من متجر فندق محلي، وكانت "سعيدة جدًا به".وبدأ الأمير هاري بمواعدة ديفي عام 2004، وانفصل الزوجان الشابان مرات عدة قبل أن ينفصلا نهائيًا عام 2010. ثم التقيا مجددًا في العام التالي في حفل زفاف الأمير وكيت .بعد انفصالهما، حافظ الزوجان على علاقة جيدة، لدرجة أن ديفي كانت ضيفة في حفل زفاف الأمير عام 2018. وقد كتب الدوق لاحقًا عن إعجابه بحبيبته السابقة في مذكراته "سبير" الصادرة عام 2023.(لها)