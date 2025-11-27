Advertisement

المرأة

حبيبة الأمير هاري السابقة تظهر مع زوجها وطفليهما

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:37
على الرغم من أن تشيلسي ديفي، حبيبة الأمير هاري السابقة، تجنبت الأضواء إلى حد كبير منذ انفصالهما عام 2010، إلا أن مصممة المجوهرات لفتت انتباه الجمهور مجددًا بنشرها صورًا لم تُنشر من قبل من حفل زفافها. أقيم الحفل السري في جزيرة موريشيوس عام 2022، وبعد ثلاث سنوات، شاركت ديفي بعض الصور من يوم زفافها مع صحيفة "ذا ستاندرد".
وقالت ديفي عن هذه الدولة الصغيرة الواقعة قبالة ساحل شرق إفريقيا: "يعتقد الكثيرون أنها مجرد وجهة لقضاء العطلات، لكنها أكثر من ذلك بكثير".

في الصور، تظهر ديفي وزوجها سام كاتمور-سكوت مبتسمين ومتشابكي الأيدي على الشاطئ برفقة ابنهما ليو، الذي وُلد قبل بضعة أشهر من إعلان زواجهما. للزوجين أيضًا ابنة، كلوي، وُلدت عام 2024.

في إحدى فقرات المقابلة، كشفت الزيمبابوية أيضًا أنها اشترت فستان زفافها في اليوم السابق للزفاف من متجر فندق محلي، وكانت "سعيدة جدًا به".

وبدأ الأمير هاري بمواعدة ديفي عام 2004، وانفصل الزوجان الشابان مرات عدة قبل أن ينفصلا نهائيًا عام 2010. ثم التقيا مجددًا في العام التالي في حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون.

بعد انفصالهما، حافظ الزوجان على علاقة جيدة، لدرجة أن ديفي كانت ضيفة في حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل عام 2018. وقد كتب الدوق لاحقًا عن إعجابه بحبيبته السابقة في مذكراته "سبير" الصادرة عام 2023.(لها)
من زفاف حبيبة الأمير هاري السابقة
 
