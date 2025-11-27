24
المرأة
هيفا وهبي تحضّر لجولة غنائية عالمية بعد إطلاق الجزء الأول من ألبومها
Lebanon 24
27-11-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعيش النجمة
هيفاء وهبي
حاليا، انتعاشة فنية مميزة، حيث تستعد لإحياء حفل جماهيري ضخم ومرتقب في
أبوظبي
ليلة رأس السنة، لتبدأ مع جمهورها أولى لحظاتها في العام الجديد.
على صعيد الإنتاج الغنائي، أطلقت
هيفاء
أول "ميجا ألبوم" في مسيرتها الفنية، والذي يضم 20 أغنية بتنوع لافت في الأنماط الموسيقية، ويتم طرح الألبوم على أربع مراحل، طرحت منه الجزء الأول حتى الآن، ليقدم لجمهورها تجربة جديدة ومتجددة، تجمع ببراعة بين الإيقاعات العصرية الحديثة، بالتعاون مع نخبة من أبرز الموسيقيين والملحنين في الوطن العربي، كما تستعد هيفاء حاليا لجولة غنائية عالمية تشمل عدة دول.
وقامت هيفاء بتصوير عدد من أغنيات الألبوم مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، كما قدمت أشهر هذه الأغنيات على المسرح خلال حفلاتها الأخيرة، كان منها حفل كامل العدد
في الأردن
، كما أنها نجحت في تصدر "التريند" أكثر من مرة بفضل أعمالها الفنية المتميزة وإطلالاتها العالمية الساحرة التي خطفت بها الأنظار وواكبت بها أحدث صيحات الموضة العالمية.
أما سينمائيا، فقد شاركت هيفاء بأغنية دعائية مميزة ضمن أحداث فيلم "
أحمد وأحمد
"، بالاشتراك مع المطربة
بوسي
. (اليوم السابع)
