رسالة مؤثرة من سيرين عبد النور لجمهورها.. هذه تفاصيلها

Advertisement

نشرت النجمة رسالة تأملية عبر حسابها على إنستغرام، تدعو فيها إلى الثقة بالله والتوكل عليه في كل تفاصيل الحياة.وقالت سيرين في منشورها: "توكل على بكل قلبك، ولا تعتمد على فهمك الخاص. اعرفه في جميع طرقك، وهو يهيئُ سبلك." مشبهةً حالة الاطمئنان في الحياة بحالة الاسترخاء في وسائل النقل التي لا تعرف قائدها مثل الحافلة أو الطائرة، متسائلة: "لمَ لا تسترخي في حياتك وأنت تعلم أن الله مُدبّر الأمور؟"