25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
3
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
رسالة مؤثرة من سيرين عبد النور لجمهورها.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
28-11-2025
|
02:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت النجمة
سيرين عبد النور
رسالة تأملية عبر حسابها على إنستغرام، تدعو فيها إلى الثقة بالله والتوكل عليه في كل تفاصيل الحياة.
Advertisement
وقالت سيرين في منشورها: "توكل على
الرب
بكل قلبك، ولا تعتمد على فهمك الخاص. اعرفه في جميع طرقك، وهو يهيئُ سبلك." مشبهةً حالة الاطمئنان في الحياة بحالة الاسترخاء في وسائل النقل التي لا تعرف قائدها مثل الحافلة أو الطائرة، متسائلة: "لمَ لا تسترخي في حياتك وأنت تعلم أن الله مُدبّر الأمور؟"
مواضيع ذات صلة
رسالة مؤثرة من عمرو اديب لشيرين عبد الوهاب.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
رسالة مؤثرة من عمرو اديب لشيرين عبد الوهاب.. هذه تفاصيلها
28/11/2025 12:11:32
28/11/2025 12:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل سيرين عبد النور تعود إلى السباق الرمضاني مع هذا النجم السوري
Lebanon 24
بعد غياب طويل سيرين عبد النور تعود إلى السباق الرمضاني مع هذا النجم السوري
28/11/2025 12:11:32
28/11/2025 12:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يوجّه رسالة مؤثرة إلى شيرين عبد الوهاب… هذا مضمونها!
Lebanon 24
فنان شهير يوجّه رسالة مؤثرة إلى شيرين عبد الوهاب… هذا مضمونها!
28/11/2025 12:11:32
28/11/2025 12:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ببدلة رسمية.. سيرين عبد النور تتألق بآخر إطلالة لها (صورة)
Lebanon 24
ببدلة رسمية.. سيرين عبد النور تتألق بآخر إطلالة لها (صورة)
28/11/2025 12:11:32
28/11/2025 12:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور
عبد النور
سيرين عبد
الرب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ"شورت قصير".. إيميه صياح تلفت الأنظار في إطلالتها الأخيرة (صور)
Lebanon 24
بـ"شورت قصير".. إيميه صياح تلفت الأنظار في إطلالتها الأخيرة (صور)
04:45 | 2025-11-28
28/11/2025 04:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
محاكمة في باريس… وكيم تظهر بمجوهرات بملايين الدولارات لمواجهة سارقيها
Lebanon 24
محاكمة في باريس… وكيم تظهر بمجوهرات بملايين الدولارات لمواجهة سارقيها
23:00 | 2025-11-27
27/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف
Lebanon 24
بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتي بيري تربح معركتها القضائية… وتحصّل نحو مليوني دولار تعويضات
Lebanon 24
كاتي بيري تربح معركتها القضائية… وتحصّل نحو مليوني دولار تعويضات
12:26 | 2025-11-27
27/11/2025 12:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحضّر لجولة غنائية عالمية بعد إطلاق الجزء الأول من ألبومها
Lebanon 24
هيفا وهبي تحضّر لجولة غنائية عالمية بعد إطلاق الجزء الأول من ألبومها
08:23 | 2025-11-27
27/11/2025 08:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:45 | 2025-11-28
بـ"شورت قصير".. إيميه صياح تلفت الأنظار في إطلالتها الأخيرة (صور)
23:00 | 2025-11-27
محاكمة في باريس… وكيم تظهر بمجوهرات بملايين الدولارات لمواجهة سارقيها
16:00 | 2025-11-27
بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف
12:26 | 2025-11-27
كاتي بيري تربح معركتها القضائية… وتحصّل نحو مليوني دولار تعويضات
08:23 | 2025-11-27
هيفا وهبي تحضّر لجولة غنائية عالمية بعد إطلاق الجزء الأول من ألبومها
05:00 | 2025-11-27
حبيبة الأمير هاري السابقة تظهر مع زوجها وطفليهما
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 12:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 12:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 12:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24