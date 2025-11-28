Advertisement

المرأة

بـ"شورت قصير".. إيميه صياح تلفت الأنظار في إطلالتها الأخيرة (صور)

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:45
Doc-P-1448019-638999274289586761.jpg
Doc-P-1448019-638999274289586761.jpg photos 0
نشرت الممثلة إيميه صياح صورة عفوية لها من داخل أحد المصاعد، حيث ظهرت بإطلالة رياضية مريحة وهي تلتقط "سيلفي" مرِحة بينما تمسك كوب قهوة في يدها. ورافقت الصورة عبارة "Salut" في إشارة إلى تحية صباحية بسيطة. وقد لاقت اللقطة تفاعلًا لافتًا على منصات التواصل، إذ اعتبرها المتابعون صورة تعكس طاقة إيجابية وبداية يوم بنشاط وحيوية.
رياضي

رياض

إيمي

