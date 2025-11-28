Advertisement

المرأة

بعد شكوى من عائلة زوجها السابق.. اعتقال صاحبة "أغلى طلاق في المغرب"

Lebanon 24
28-11-2025 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1448096-638999390888394980.jpg
Doc-P-1448096-638999390888394980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت السلطات المغربية سكينة بنجلون، المعروفة إعلاميًا بـ"صاحبة أغلى طلاق في المغرب"، تنفيذًا لحكم قضائي صدر بحقها بعد شكوى عائلة زوجها السابق بتهمة التشهير.
Advertisement

وقالت المصادر إن المحكمة استندت إلى منشورات وتصريحات منسوبة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة للمشتكين، ما أدى إلى متابعة قضائية سريعة وتنفيذ الحكم فورًا، مع التركيز على الأدلة الرقمية في الجلسة الأخيرة.

ويأتي اعتقال بنجلون ضمن موجة توقيفات حديثة طالت عددًا من صناع المحتوى المتابعين بتهم مشابهة، بعد أن تحوّل النزاع بين الطرفين من قضية طلاق إلى مواجهة قانونية مفتوحة على خلفية محتوى رقمي مسيء. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
اعتقال صاحبة أغلى طلاق في المغرب.. والسبب؟
lebanon 24
28/11/2025 19:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": اعتقال الرئيس البرازيلي السابق بولسنارو تنفيذا لحكم بحبسه
lebanon 24
28/11/2025 19:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"أغلى قصة مصورة" في التاريخ.. بيع أول عدد من مجلة "سوبرمان" بمبلغ قياسي
lebanon 24
28/11/2025 19:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
lebanon 24
28/11/2025 19:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

روسيا اليوم

المغربي

التركي

روسيا

الترك

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:32 | 2025-11-28
04:45 | 2025-11-28
02:35 | 2025-11-28
23:00 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-27
12:26 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24