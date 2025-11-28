24
المرأة
بعد شكوى من عائلة زوجها السابق.. اعتقال صاحبة "أغلى طلاق في المغرب"
Lebanon 24
28-11-2025
|
07:58
A-
A+
اعتقلت السلطات المغربية سكينة بنجلون، المعروفة إعلاميًا بـ"صاحبة أغلى طلاق في
المغرب
"، تنفيذًا لحكم قضائي صدر بحقها بعد شكوى عائلة زوجها السابق بتهمة التشهير.
وقالت المصادر إن المحكمة استندت إلى منشورات وتصريحات منسوبة إليها على
مواقع التواصل الاجتماعي
اعتُبرت مسيئة للمشتكين، ما أدى إلى متابعة قضائية سريعة وتنفيذ الحكم فورًا، مع التركيز على الأدلة الرقمية في الجلسة الأخيرة.
ويأتي اعتقال بنجلون ضمن موجة توقيفات حديثة طالت عددًا من صناع المحتوى المتابعين بتهم مشابهة، بعد أن تحوّل النزاع بين الطرفين من قضية طلاق إلى مواجهة قانونية مفتوحة على خلفية محتوى رقمي مسيء. (روسيا اليوم)
