فضائح تهز منظمة "ملكة جمال الكون".. فما القصة؟

أصدرت محكمة في تايلاند مذكرة توقيف بحق جاكافونغ "آن" جاكراتغاتيب، إحدى المالكات المشاركات في منظمة ، بعد امتناعها عن المثول أمام المحكمة في قضية احتيال تعود لعام 2023، حيث أُفرج عنها حينها بكفالة، وحددت المحكمة موعدًا جديدًا للجلسة في 26 كانون الأول المقبل.وتواجه جاكافونغ وشركتها "جيه كيه إن غلوبال غروب بابليك كو. ليمتد"، اتهامات بالاحتيال على مستثمرين خلال بيع سندات الشركة في 2023، ما أسفر عن خسائر تقدر بنحو 930 ألف دولار، في ظل أزمات مالية متواصلة للشركة دخلت على إثرها إجراءات إعادة تأهيل الديون أمام ، بقيمة ديون تصل إلى نحو 93 مليون دولار.وتعد جاكافونغ شخصية بارزة في تايلاند، شاركت في برامج . كما شهدت نسخة هذا العام من مسابقة في بانكوك سلسلة من الإشكالات، شملت انسحاب حكام وانتقادات لتلاعب محتمل في النتائج، وسط تحقيقات الشرطة في إعلانات غير قانونية لكازينوهات إلكترونية. (ارم نيوز)