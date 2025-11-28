Advertisement

المرأة

بعد انفصالهما.. ممثلة شابة تعلن عودة والدها لوالدتها لهذا السبب!

Lebanon 24
28-11-2025 | 16:00
كشفت الممثلة الشابة مايان السيد، خلال استضافتها في برنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي على قناة DMC، عن عودة والدها إلى والدتها بعد فترة انفصال، متأثرين بأحداث فيلمها الأخير "ولنا في الخيال.. حب" الذي عُرض مؤخراً في السينمات.
وقالت مايان "يوم عرض الفيلم مامتي وبابايا كانوا منفصلين بقالهم فترة، وقلت ده لأول مرة في لقاء مع أستاذة إنجي علي، ومكنش المفروض أقول كده لإن دي أسرار البيت، مش المفروض تطلع، بس الحالة اللي الفيلم عاملها والحوار اللي عملته، جمعوهم، ولسه عارفة إنهم رجعوا لبعض النهاردة، مش المفروض أقول كده بس قصدي إن حالة الفيلم واصلة".
منى الشاذلي

مايان السيد

إنجي علي

الشاذلي

قناة d

باباي

بايا

بابا

