Advertisement

المرأة

سلاف فواخرجي توجه رسالة لصناع هذا المسلسل: وجعتونا وأمتعتونا!

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1448330-638999730170543080.jpg
Doc-P-1448330-638999730170543080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّرت الممثلة سلاف فواخرجي عن إعجابها بمسلسل "كارثة طبيعية"، الذي اختتم عرضه مؤخراً ولاقى نجاحاً واسعاً وحصل على نسب مشاهدة مرتفعة، وسط إشادة الجمهور والنقاد.
Advertisement

ونشرت سلاف عبر صفحتها على فيسبوك صوراً من كواليس العمل، مرفقة بتعليقها:"إيه الروعة والحلاوة دي كلها، شكرا لصناع مسلسل كارثة طبيعية، وجعتونا وأمتعتونا بجد".

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبورية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسم حامد.



مواضيع ذات صلة
سلاف فواخرجي عن "أحداث حمص": لست أنا اسرائيل
lebanon 24
29/11/2025 08:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الفنانة القديرة ميادة الحناوي توجّه رسالة لفضل شاكر… هذا ما قالته (فيديو)
lebanon 24
29/11/2025 08:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجة البرغوثي توجه رسالة إلى ترامب.. هذا ما طلبته منه
lebanon 24
29/11/2025 08:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضها للانتقادات بسبب تصريحها عن حبها لمصر... سلاف فواخرجي تكسر صمتها وترد!
lebanon 24
29/11/2025 08:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24

حمزة العيلي

حسام الدين

حياة كريمة

محمد سلام

أحمد عاطف

فيسبوك

محمد س

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:51 | 2025-11-28
16:00 | 2025-11-28
13:10 | 2025-11-28
09:32 | 2025-11-28
07:58 | 2025-11-28
04:45 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24