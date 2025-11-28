20
المرأة
سلاف فواخرجي توجه رسالة لصناع هذا المسلسل: وجعتونا وأمتعتونا!
Lebanon 24
28-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبّرت الممثلة
سلاف فواخرجي
عن إعجابها بمسلسل "كارثة طبيعية"، الذي اختتم عرضه مؤخراً ولاقى نجاحاً واسعاً وحصل على نسب مشاهدة مرتفعة، وسط إشادة الجمهور والنقاد.
ونشرت سلاف عبر صفحتها على
فيسبوك
صوراً من كواليس العمل، مرفقة بتعليقها:"إيه الروعة والحلاوة دي كلها، شكرا لصناع مسلسل كارثة طبيعية، وجعتونا وأمتعتونا بجد".
تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين
حياة كريمة
لعائلته.
وشارك ببطولة المسلسل كل من
محمد سلام
، جهاد
حسام الدين
، كمال أبورية،
حمزة العيلي
، تأليف
أحمد عاطف
فياض
، إخراج حسم حامد.
