المرأة
فنانة تُثير القلق بشأن وضع شيرين عبدالوهاب... ماذا قالت؟
Lebanon 24
29-11-2025
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الفنانة
بلقيس فتحي
موجة من التساؤلات والقلق، على
مواقع التواصل الاجتماعي
بشأن الحالة الصحية للفنانة
شيرين عبدالوهاب
، إذ عبّرت عن قلقها الشديد على زميلتها الفنانة
المصرية
، وقالت عبر "إكس": "شيرين… قلبي قارصني موت عليها"، ما أثار قلق الجمهور على صحة
شيرين
.
وعلى الرغم من قلق الجمهور، لم تُعلّق
بلقيس
أو تقدم أي معلومات إضافية عما قصدته. (لها)
