المرأة

فنانة تُثير القلق بشأن وضع شيرين عبدالوهاب... ماذا قالت؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 07:02
أثارت الفنانة بلقيس فتحي موجة من التساؤلات والقلق، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، إذ عبّرت عن قلقها الشديد على زميلتها الفنانة المصرية، وقالت عبر "إكس": "شيرين… قلبي قارصني موت عليها"، ما أثار قلق الجمهور على صحة شيرين.
وعلى الرغم من قلق الجمهور، لم تُعلّق بلقيس أو تقدم أي معلومات إضافية عما قصدته. (لها)
 
 
 
مواقع التواصل الاجتماعي

شيرين عبدالوهاب

بلقيس فتحي

عبدالوهاب

شيرين عبد

المصرية

