خضعت لفحص دماغيّ... ما هو وضع كيم كارداشيان الصحيّ؟
Lebanon 24
29-11-2025
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت نجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
عن نتائج أحدث فحص دماغي خضعت له، التي أظهرت انخفاض النشاط في بعض مناطق دماغها.
وأشار للطبيب دانيال أيمان، إلى وجود ما وصفه بـ"الثقوب" في مسح دماغ كيم كارداشيان، ما يدل على انخفاض النشاط في مناطق محددة.
وقال
الطيب
لكيم: "الجزء الأمامي من دماغك أقل نشاطًا مما يجب أن يكون، ومع هذه الطريقة في عمل الفصوص الأمامية، سيكون من الأصعب إدارة الضغوط، وهذا ليس جيدًا لك، خصوصًا أثناء دراستك واستعدادك لخوض امتحان المحاماة في
كاليفورنيا
".
أما كارداشيان، فردّت على طبيبها قائلة: "هذا لا يُمكن أن يحدث. لا أستطيع قبول ذلك".
