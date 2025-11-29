عن شائعة الاختفاء بعد الزواج.. تصريح لسمية الخشاب

علّقت الفنانة على الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية حول اختفائها بسبب زواجها من شاب من خارج الوسط الفني، نافية هذا الكلام، ومؤكدة أن ابتعادها كان بغرض الحصول على فترة راحة.

وقالت في أحد لقاءاتها: "معرفش جابوا الكلام ده منين؟ أنا بحب كل فترة أختفي أشحن طاقة وارجع تاني بروح مختلفة، والفترة اللي فاتت كنت في البيت بطبخ.. بحب قعدة البيت والمطبخ، وتخصصي مكرونة بشاميل".



في المقابل، واجهت سمية انتقادات واسعة على مواقع التواصل بعد سلسلة تغريدات عبر منصة "إكس" تحدثت فيها عن انتشار الخرافات والممارسات المرتبطة بالسحر والعين في بعض المناطق الريفية، وعبّرت عن كرهها للنقاش مع هذه الفئة، قائلة: "بسمع عن أغرب الحاجات في الأرياف الناس دي شريرة أوي.. السحر والبص على الغير… أنا أسفة بس أنا بكره مع الفئة دي"، ما اعتبره كثيرون موقفاً يحمل نزعة عنصرية تجاه القرى الريفية.