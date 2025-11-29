بعد طلاقها.. إعلامية تلجأ إلى الطبيب النفسي

تحدثت مقدمة برنامج Loose Women روث لانغسفورد (65 عاماً) بصراحة عن لجوئها إلى العلاج النفسي بعد انفصالها عن مقدم الأخبار في قناة ، هولمز.

وفي حديث لمجلة "المرأة والمنزل" في تشرين الثاني 2025، أوضحت أنها بدأت جلسات الاستشارة بعد الانفصال وما زالت مستمرة، مؤكدة أنها "مؤثرة ومفيدة للغاية" وتمنحها أدوات للتعامل مع مشاعرها. وأشارت إلى أن المستشارة لا تصدر أحكاماً، بل تطرح عليها أسئلة تجعلها تعيد التفكير في ما تشعر به. وروت أن تجربتها مع العلاج بددت شكوكها السابقة، لافتة إلى أنه ساعدها في "تفكيك" آثار علاقة طويلة كي لا تشعر بأنها تتراجع.