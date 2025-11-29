Advertisement

المرأة

بعد طلاقها.. إعلامية تلجأ إلى الطبيب النفسي

Lebanon 24
29-11-2025 | 15:46
تحدثت مقدمة برنامج Loose Women البريطانية روث لانغسفورد (65 عاماً) بصراحة عن لجوئها إلى العلاج النفسي بعد انفصالها عن مقدم الأخبار في قناة gb news، إيمون هولمز.
وفي حديث لمجلة "المرأة والمنزل" في تشرين الثاني 2025، أوضحت أنها بدأت جلسات الاستشارة بعد الانفصال وما زالت مستمرة، مؤكدة أنها "مؤثرة ومفيدة للغاية" وتمنحها أدوات للتعامل مع مشاعرها. وأشارت إلى أن المستشارة لا تصدر أحكاماً، بل تطرح عليها أسئلة تجعلها تعيد التفكير في ما تشعر به. وروت أن تجربتها مع العلاج بددت شكوكها السابقة، لافتة إلى أنه ساعدها في "تفكيك" آثار علاقة طويلة كي لا تشعر بأنها تتراجع.
 
وعن احتمال خوض علاقة جديدة أو الزواج مجدداً قالت: "لا تقل أبداً"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها أصبحت أكثر إدراكاً لقوتها واستقلاليتها، ولا تبحث بجدية عن شريك جديد. يُذكر أن روث وإيمون أعلنا في أيار 2024 انتهاء زواجهما وبدء إجراءات الطلاق، بعد مسيرة طويلة قدما خلالها برنامج "هذا الصباح" على ITV ولديهما ابن واحد يدعى جاك يبلغ 23 عاماً. 
