المرأة

ما هو سر اختيار منى زكي لتجسيد أم كلثوم في فيلم "الست"؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 23:00
كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد تفاصيل جديدة عن فيلمه "الست"، الذي تقدّم فيه منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكداً أن موجة الجدل الدائرة حول العمل تعكس حجم الحب والغيرة على هذا الرمز الفني العربي الاستثنائي.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن "أم كلثوم مش شخصية عادية، دي رمز كبير من رموز الفن العربي"، مشيراً إلى أن الجمهور يراها سيدة محاربة تخطّت قيود المجتمع والمسرح، وجعلت الغناء في نظر المصريين والشرق العربي "مقدّساً". وأوضح أن التفاعل مع الفيلم وصل إلى مستوى غير مسبوق، إذ بلغ "الريتش" 475 مليوناً، معتبراً أن الانتقادات "حق الناس" لأن الشخصية "خاصة جداً".

مراد أشار إلى أن صُنّاع الفيلم يشاركون الجمهور القلق نفسه، قائلاً إنهم يعملون على المشروع منذ 3 سنوات سعياً لتقديم "شخصية حقيقية بكل تفاصيلها"، في ظل صعوبة درامية ناتجة عن "القشرة" التي أحاطت بها أم كلثوم حياتها الخاصة.
 
وتساءل: "الناس شافوها على المسرح.. بس محدش عرف هي كانت شايفانا إزاي؟ هل أحبت؟ هل كانت من لحم ودم ولا أيقونة ثابتة؟". واعتبر رحلة الكتابة واحدة من أهم تجاربه، خاصة مع محاولته استكشاف كيف أدارت أم كلثوم "آلة أيقونية" عبر أربعة عصور سياسية متتالية". وعن اختيار منى زكي، أوضح أن المخرج مروان حامد هو صاحب الرؤية، قائلاً إن الاختيار قام على البحث عن "ممثلة تذاكر وتشتغل، مش شكل ولا نجومية بس"، مؤكداً أن زكي بذلت مجهوداً ضخماً في التدريب والتجهيز لتجسيد الشخصية بعمق وصدق. (العين)
الفن العربي

كوكب الشرق

أم كلثوم

الاختيار

منى زكي

الغيرة

العين

ليونا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24