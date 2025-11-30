بعد أن نفت شائعات الارتباط.. صورة لشيراز وحسام حبيب تنتشر

عاد اسم الفنان والفنانة إلى صدارة التريند خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة تجمعهما داخل استوديو تسجيل، رغم نفي شيراز قبل فترة قصيرة وجود أي ارتباط عاطفي بينهما.

وكانت شيراز قد أوضحت في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أن علاقتهما تقتصر على تعاون فني في ألبوم جديد باللهجة ، يتولى حسام حبيب الإشراف عليه بالكامل، مؤكدة أن ما يُثار عن ارتباط عاطفي بينهما لا أساس له.