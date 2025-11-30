Advertisement

المرأة

بعد أن نفت شائعات الارتباط.. صورة لشيراز وحسام حبيب تنتشر

Lebanon 24
30-11-2025 | 02:28
Doc-P-1448748-639000920723944062.png
Doc-P-1448748-639000920723944062.png photos 0
عاد اسم الفنان حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز إلى صدارة التريند خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة تجمعهما داخل استوديو تسجيل، رغم نفي شيراز قبل فترة قصيرة وجود أي ارتباط عاطفي بينهما.
حسام حبيب وشيراز
وكانت شيراز قد أوضحت في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أن علاقتهما تقتصر على تعاون فني في ألبوم جديد باللهجة المصرية، يتولى حسام حبيب الإشراف عليه بالكامل، مؤكدة أن ما يُثار عن ارتباط عاطفي بينهما لا أساس له.
