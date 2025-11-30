23
المرأة
تعرّضت لمضاعفات خطيرة.. وفاة مغنية شابة بعد عملية تجميل
Lebanon 24
30-11-2025
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير صحفية عن أن
المغنية
الكولومبية مايرلي دياز، وهي أم لطفلين، توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية يُرجَّح ارتباطها بمضاعفات جراحة تجميلية خضعت لها في عيادة بمدينة بوغوتا فجر السبت.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن دياز فارقت الحياة في مستشفى بمدينة فاكاتاتيفا، حيث كانت تتلقى العلاج من النوبة القلبية، بينما لم تُحسم بعد طبيعة المضاعفات الطبية التي رافقت العملية.
حساب دياز على "إنستغرام" امتلأ برسائل الوداع، إذ كتب أحد أصدقائها: "صديقتي وزميلتي
العزيزة
، سنفتقدكِ… ليس وداعًا، نراكِ قريبًا"، فيما علّق آخر: "لم يكن هناك داعٍ لتغيير أي شيء". وكانت آخر تدويناتها في 11 تشرين الثاني، كتبت فيها أنها بدأت المتابعة مع اختصاصيي تقويم عمودها الفقري في مكان جديد. وتترك دياز خلفها طفلين في 11 و13 من العمر.
وتأتي وفاتها ضمن سلسلة وفيات مرتبطة بجراحات تجميلية في أميركا اللاتينية خلال العامين الماضيين، من بينها وفاة أليخاندرا إسكوين المعروفة بـ"
بيبي
ديموني" (24 عامًا) بعد عملية تجميل، ووفاة ماريليا مينيزيس أنتونيس (28 عامًا) إثر شفط دهون في
البرازيل
، بالإضافة إلى عارضة "
بلاي
بوي" تابي
براون
التي توفيت عقب عملية شد المؤخرة البرازيلية في ديسمبر 2024.
