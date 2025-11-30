Advertisement

المرأة

تعرّضت لمضاعفات خطيرة.. وفاة مغنية شابة بعد عملية تجميل

Lebanon 24
30-11-2025 | 04:15
Doc-P-1448770-639000982736024858.png
Doc-P-1448770-639000982736024858.png photos 0
أفادت تقارير صحفية عن أن المغنية الكولومبية مايرلي دياز، وهي أم لطفلين، توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية يُرجَّح ارتباطها بمضاعفات جراحة تجميلية خضعت لها في عيادة بمدينة بوغوتا فجر السبت.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن دياز فارقت الحياة في مستشفى بمدينة فاكاتاتيفا، حيث كانت تتلقى العلاج من النوبة القلبية، بينما لم تُحسم بعد طبيعة المضاعفات الطبية التي رافقت العملية.
توفيت المغنية مايرلي دياز عن عمر ناهز 32 عامًا، بعد إصابتها بنوبة قلبية إثر خضوعها لجراحة تجميلية. الصورة: mayerlydiazartista/إنستغرام

حساب دياز على "إنستغرام" امتلأ برسائل الوداع، إذ كتب أحد أصدقائها: "صديقتي وزميلتي العزيزة، سنفتقدكِ… ليس وداعًا، نراكِ قريبًا"، فيما علّق آخر: "لم يكن هناك داعٍ لتغيير أي شيء". وكانت آخر تدويناتها في 11 تشرين الثاني، كتبت فيها أنها بدأت المتابعة مع اختصاصيي تقويم عمودها الفقري في مكان جديد. وتترك دياز خلفها طفلين في 11 و13 من العمر.

وتأتي وفاتها ضمن سلسلة وفيات مرتبطة بجراحات تجميلية في أميركا اللاتينية خلال العامين الماضيين، من بينها وفاة أليخاندرا إسكوين المعروفة بـ"بيبي ديموني" (24 عامًا) بعد عملية تجميل، ووفاة ماريليا مينيزيس أنتونيس (28 عامًا) إثر شفط دهون في البرازيل، بالإضافة إلى عارضة "بلاي بوي" تابي براون التي توفيت عقب عملية شد المؤخرة البرازيلية في ديسمبر 2024.
البرازيل

العزيزة

المغنية

أنتوني

العزيز

كولومب

براون

أن دي

