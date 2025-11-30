تعرّضت لمضاعفات خطيرة.. وفاة مغنية شابة بعد عملية تجميل

Advertisement

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن دياز فارقت الحياة في مستشفى بمدينة فاكاتاتيفا، حيث كانت تتلقى العلاج من النوبة القلبية، بينما لم تُحسم بعد طبيعة المضاعفات الطبية التي رافقت العملية.حساب دياز على "إنستغرام" امتلأ برسائل الوداع، إذ كتب أحد أصدقائها: "صديقتي وزميلتي ، سنفتقدكِ… ليس وداعًا، نراكِ قريبًا"، فيما علّق آخر: "لم يكن هناك داعٍ لتغيير أي شيء". وكانت آخر تدويناتها في 11 تشرين الثاني، كتبت فيها أنها بدأت المتابعة مع اختصاصيي تقويم عمودها الفقري في مكان جديد. وتترك دياز خلفها طفلين في 11 و13 من العمر.وتأتي وفاتها ضمن سلسلة وفيات مرتبطة بجراحات تجميلية في أميركا اللاتينية خلال العامين الماضيين، من بينها وفاة أليخاندرا إسكوين المعروفة بـ" ديموني" (24 عامًا) بعد عملية تجميل، ووفاة ماريليا مينيزيس أنتونيس (28 عامًا) إثر شفط دهون في ، بالإضافة إلى عارضة " بوي" تابي التي توفيت عقب عملية شد المؤخرة البرازيلية في ديسمبر 2024.